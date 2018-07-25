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Опубликовано 25 июля 2018, 12:34

Гитарист популярной рок-группы плюнул фанатке в глаз пивом и спас ей жизнь

Фото: &copy;Twitter/Jeffrey Filman&rlm;

Фото: ©Twitter/Jeffrey Filman

Из-за боли в глазах она обратилась к врачу, что помогло своевременно обнаружить опухоль мозга.

Гитарист американской рок-группы Every Time I Die Джордан Бакли спас фанатке жизнь, плюнув ей пивом в глаз.

Как артист рассказал на своей странице в "Твиттере", на одном из концертов он случайно плюнул девушке пивом в глаз. На следующий день фанатка обратилась в больницу, так как глаз сильно жгло.

— Она думала, что её глаз заражён, поэтому пошла к врачу. Я извинился ещё 10 раз. Приготовился к судебному иску... Однако доктор сказал, что у неё не было глазной инфекции, у неё была опухоль мозга, но они обнаружили её достаточно рано, чтобы провести операцию и удалить, — рассказал Бакли.

Он отметил, что после случившегося фанатка поблагодарила его за чудесное спасение жизни, ведь если бы не плевок, то она не знала бы о смертельно опасной болезни.

Гитарист группы воспользовался этой историей для продвижения группы и пообещал, что посещение концерта "может спасти жизнь".

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Екатерина Землянухина
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