Гитарист популярной рок-группы плюнул фанатке в глаз пивом и спас ей жизнь

Из-за боли в глазах она обратилась к врачу, что помогло своевременно обнаружить опухоль мозга.

Гитарист американской рок-группы Every Time I Die Джордан Бакли спас фанатке жизнь, плюнув ей пивом в глаз.

Как артист рассказал на своей странице в "Твиттере", на одном из концертов он случайно плюнул девушке пивом в глаз. На следующий день фанатка обратилась в больницу, так как глаз сильно жгло.

— Она думала, что её глаз заражён, поэтому пошла к врачу. Я извинился ещё 10 раз. Приготовился к судебному иску... Однако доктор сказал, что у неё не было глазной инфекции, у неё была опухоль мозга, но они обнаружили её достаточно рано, чтобы провести операцию и удалить, — рассказал Бакли.

Proof of Jordan saving lives every day on tour, this time was in Toronto earlier this week pic.twitter.com/tnUfqGWU4O — Jeffrey Filman (@JeffreyFilman) 21 июля 2018 г.

Он отметил, что после случившегося фанатка поблагодарила его за чудесное спасение жизни, ведь если бы не плевок, то она не знала бы о смертельно опасной болезни.