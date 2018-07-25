Гитарист популярной рок-группы плюнул фанатке в глаз пивом и спас ей жизнь
Фото: ©Twitter/Jeffrey Filman
Из-за боли в глазах она обратилась к врачу, что помогло своевременно обнаружить опухоль мозга.
Гитарист американской рок-группы Every Time I Die Джордан Бакли спас фанатке жизнь, плюнув ей пивом в глаз.
Как артист рассказал на своей странице в "Твиттере", на одном из концертов он случайно плюнул девушке пивом в глаз. На следующий день фанатка обратилась в больницу, так как глаз сильно жгло.
— Она думала, что её глаз заражён, поэтому пошла к врачу. Я извинился ещё 10 раз. Приготовился к судебному иску... Однако доктор сказал, что у неё не было глазной инфекции, у неё была опухоль мозга, но они обнаружили её достаточно рано, чтобы провести операцию и удалить, — рассказал Бакли.
Proof of Jordan saving lives every day on tour, this time was in Toronto earlier this week pic.twitter.com/tnUfqGWU4O— Jeffrey Filman (@JeffreyFilman) 21 июля 2018 г.
Он отметил, что после случившегося фанатка поблагодарила его за чудесное спасение жизни, ведь если бы не плевок, то она не знала бы о смертельно опасной болезни.
Гитарист группы воспользовался этой историей для продвижения группы и пообещал, что посещение концерта "может спасти жизнь".