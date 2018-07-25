Елена Ямпольская возглавит Комитет Госдумы по культуре
Елена Ямпольская. Фото:©РИА Новости/Сергйе Гунеев
С избранием на пост парламентария успел поздравить председатель ГД Вячеслав Володин.
Депутат от "Единой России", член высшего совета партии Елена Ямпольская возглавит думский комитет по культуре. Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.
— Мы убедились в её профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи. А поскольку мы с ней являемся ещё и коллегами по Совету при Президенте по культуре и искусству, мне известна её принципиальная позиция по многим вопросам, и я надеюсь, что она её сохранит и в должности Председателя Комитета, — заявил заместитель председателя Комитета по культуре Александр Шолохов.
Известно, что ранее Ямпольская занимала пост первого заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В парламенте она представляет Челябинскую и Курганскую области.
Кроме этого парламентарий входит в Совет при Президенте РФ по культуре и искусству.