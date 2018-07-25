Елена Ямпольская возглавит Комитет Госдумы по культуре

— Мы убедились в её профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи. А поскольку мы с ней являемся ещё и коллегами по Совету при Президенте по культуре и искусству, мне известна её принципиальная позиция по многим вопросам, и я надеюсь, что она её сохранит и в должности Председателя Комитета, — заявил заместитель председателя Комитета по культуре Александр Шолохов.