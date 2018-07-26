Мобильная Fortnite зарабатывает 2 миллиона долларов в день

В Сети появилась информация о том, сколько разработчики популярной игры "поднимают" на своём проекте.

Мобильная версия популярного шутера Fortnite в среднем приносит 2 миллиона долларов в день. Об этом сообщили аналитики компании Sensor Tower.

По словам аналитиков, выручка выросла со стартом пятого сезона. Они изучили показатели за 12–21 июля. Пик пришёлся на 13-е число — тогда игра принесла разработчикам около 3 миллионов долларов. Этот показатель выше рекорда за 1 мая — около 1,9 миллиона долларов.