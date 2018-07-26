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Регион
Опубликовано 26 июля 2018, 09:25

Мобильная Fortnite зарабатывает 2 миллиона долларов в день

Фото: &copy;&nbsp;Fortnite

Фото: © Fortnite

В Сети появилась информация о том, сколько разработчики популярной игры "поднимают" на своём проекте.

Мобильная версия популярного шутера Fortnite в среднем приносит 2 миллиона долларов в день. Об этом сообщили аналитики компании Sensor Tower.

По словам аналитиков, выручка выросла со стартом пятого сезона. Они изучили показатели за 12–21 июля. Пик пришёлся на 13-е число — тогда игра принесла разработчикам около 3 миллионов долларов. Этот показатель выше рекорда за 1 мая — около 1,9 миллиона долларов.

Также в ST заявили, что Epic Games, создавшая игру, получила более 150 миллионов долларов благодаря мобильной версии игры. Пользователи тратят больше денег, чем в предыдущие месяцы. 20 июня общая выручка равнялась 100 миллионам долларов. Средний показатель с 15 марта по 11 июля — 1,2 миллиона долларов в день.

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Сергей Сурепин
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