Мобильная Fortnite зарабатывает 2 миллиона долларов в день
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В Сети появилась информация о том, сколько разработчики популярной игры "поднимают" на своём проекте.
Мобильная версия популярного шутера Fortnite в среднем приносит 2 миллиона долларов в день. Об этом сообщили аналитики компании Sensor Tower.
По словам аналитиков, выручка выросла со стартом пятого сезона. Они изучили показатели за 12–21 июля. Пик пришёлся на 13-е число — тогда игра принесла разработчикам около 3 миллионов долларов. Этот показатель выше рекорда за 1 мая — около 1,9 миллиона долларов.
Также в ST заявили, что Epic Games, создавшая игру, получила более 150 миллионов долларов благодаря мобильной версии игры. Пользователи тратят больше денег, чем в предыдущие месяцы. 20 июня общая выручка равнялась 100 миллионам долларов. Средний показатель с 15 марта по 11 июля — 1,2 миллиона долларов в день.