Госдума приняла в третьем чтении закон о родных языках

Согласно проекту, также закрепляется право "свободного выбора языка образования" ребёнком в школе или детском саду его родителями.

Госдума утвердила в третьем чтении законопроект о родных языках. Согласно принятому документу, в школах, где предусмотрен предмет "Родной язык", его изучение останется обязательным. Ученики смогут выбрать любой язык, в том числе и русский.

— Дети не будут обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным, — заявил глава думского комитета Вячеслав Никонов.

Также законом фиксируется правило "свободного выбора языка образования" ребёнком в школе по заявлению родителей. Это правило будет касаться не только школы, но и детских садов.