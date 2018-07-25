Госдума приняла в третьем чтении закон о родных языках
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Согласно проекту, также закрепляется право "свободного выбора языка образования" ребёнком в школе или детском саду его родителями.
Госдума утвердила в третьем чтении законопроект о родных языках. Согласно принятому документу, в школах, где предусмотрен предмет "Родной язык", его изучение останется обязательным. Ученики смогут выбрать любой язык, в том числе и русский.
— Дети не будут обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным, — заявил глава думского комитета Вячеслав Никонов.
Также законом фиксируется правило "свободного выбора языка образования" ребёнком в школе по заявлению родителей. Это правило будет касаться не только школы, но и детских садов.
Законопроект был внесён на рассмотрение в апреле этого года. Его первая редакция, которая предлагала вести преподавание и изучение государственных языков республик на добровольной основе и не в ущерб русскому, вызвал бурную реакцию. В результате документ доработали.