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Регион
Опубликовано 25 июля 2018, 17:13

Госдума приняла в третьем чтении закон о родных языках

Фото: &copy; РИА "Новости"/Александр Лыскин

Фото: © РИА "Новости"/Александр Лыскин

Согласно проекту, также закрепляется право "свободного выбора языка образования" ребёнком в школе или детском саду его родителями.

Госдума утвердила в третьем чтении законопроект о родных языках. Согласно принятому документу, в школах, где предусмотрен предмет "Родной язык", его изучение останется обязательным. Ученики смогут выбрать любой язык, в том числе и русский.

— Дети не будут обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным, — заявил глава думского комитета Вячеслав Никонов.

Также законом фиксируется правило "свободного выбора языка образования" ребёнком в школе по заявлению родителей. Это правило будет касаться не только школы, но и детских садов.

Законопроект был внесён на рассмотрение в апреле этого года. Его первая редакция, которая предлагала вести преподавание и изучение государственных языков республик на добровольной основе и не в ущерб русскому, вызвал бурную реакцию. В результате документ доработали.

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Евгений Грин
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