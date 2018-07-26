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Регион
Опубликовано 26 июля 2018, 09:05

Звезда StarCraft 2 критикует идею не проводить соревнования по жестоким играм

Фото: &copy; VK/Алексей Трушляков

Фото: © VK/Алексей Трушляков

По словам комментатора, если кому-то не нравится кровь, то он может поставить специальный режим в игре.

Сотрудник StarLadder и комментатор турниров по StarCraft 2 Алексей Трушляков (Alex007) раскритиковал идею президента МОК не проводить соревнования по жестоким играм. По словам Трушлякова, в любой компьютерной игре намного меньше жестокости, чем во вполне олимпийском боксе или вольной борьбе.

Также он заявил, что специально для неженок в StarCraft есть режим без крови, в котором красные пиксели заменяются на зелёные. По мнению Трушлякова, это должно помочь в решении проблемы, которую увидели в МОК.

Напомним, ранее Томас Бах неоднократно говорил, что Международный олимпийский комитет против игр, в которых демонстрируются насилие и кровопролитие. По его словам, подобные дисциплины идут вразрез с олимпийскими ценностями.

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Сергей Сурепин
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