Звезда StarCraft 2 критикует идею не проводить соревнования по жестоким играм

По словам комментатора, если кому-то не нравится кровь, то он может поставить специальный режим в игре.

Сотрудник StarLadder и комментатор турниров по StarCraft 2 Алексей Трушляков (Alex007) раскритиковал идею президента МОК не проводить соревнования по жестоким играм. По словам Трушлякова, в любой компьютерной игре намного меньше жестокости, чем во вполне олимпийском боксе или вольной борьбе.

Также он заявил, что специально для неженок в StarCraft есть режим без крови, в котором красные пиксели заменяются на зелёные. По мнению Трушлякова, это должно помочь в решении проблемы, которую увидели в МОК.