Рекламы на российском телевидении станет ещё больше
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает увеличить продолжительность рекламы на российском телевидении с 15 до 20 процентов, то есть с 9 до 12 минут в час. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Отмечается, что каналы, которые вещают круглосуточно, могут показывать рекламу не более чем 216 минут за 24 часа.
При этом документ вводит и ограничения. Например, во время детских передач нельзя показывать рекламу оружия, алкоголя, лекарств.