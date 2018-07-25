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Опубликовано 25 июля 2018, 18:52

Рекламы на российском телевидении станет ещё больше

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает увеличить продолжительность рекламы на российском телевидении с 15 до 20 процентов, то есть с 9 до 12 минут в час. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что каналы, которые вещают круглосуточно, могут показывать рекламу не более чем 216 минут за 24 часа.

При этом документ вводит и ограничения. Например, во время детских передач нельзя показывать рекламу оружия, алкоголя, лекарств.

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Янковская Ольга
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