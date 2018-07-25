Рекламы на российском телевидении станет ещё больше

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает увеличить продолжительность рекламы на российском телевидении с 15 до 20 процентов, то есть с 9 до 12 минут в час. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.