"Писклявый голос". В Сети оценили отказ Монеточки петь на "Нашествии"

По мнению интернет-пользователей, жанры, в которых выступает певица, — поп-рок, антифолк и электронная музыка — не соответствуют тематике фестиваля.

Популярную российскую исполнительницу Монеточку высмеяли после того, как она заявила об отказе от выступления на рок-фестивале "Нашествие".

Примечательно, что пользователи Сети возмутились не тем, что артистка не будет петь, а тем, что организаторы включили её в программу мероприятия.

— Какое отношение имеет Монеточка к рок-музыке? И нечего там делать персонам с писклявым голосом, — заметил пользователь Никола Клинов.

Другой пользователь, Кирилл Катровский, поддержал это мнение и отметил, что если бы Монеточка выступала на "Нашествии", то он отказался бы от его посещения.