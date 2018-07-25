"Писклявый голос". В Сети оценили отказ Монеточки петь на "Нашествии"
Фото: ©Вконтакте/монеточка
По мнению интернет-пользователей, жанры, в которых выступает певица, — поп-рок, антифолк и электронная музыка — не соответствуют тематике фестиваля.
Популярную российскую исполнительницу Монеточку высмеяли после того, как она заявила об отказе от выступления на рок-фестивале "Нашествие".
Примечательно, что пользователи Сети возмутились не тем, что артистка не будет петь, а тем, что организаторы включили её в программу мероприятия.
— Какое отношение имеет Монеточка к рок-музыке? И нечего там делать персонам с писклявым голосом, — заметил пользователь Никола Клинов.
Другой пользователь, Кирилл Катровский, поддержал это мнение и отметил, что если бы Монеточка выступала на "Нашествии", то он отказался бы от его посещения.
Напомним, Монеточка и ещё ряд исполнителей объявили об отмене своих выступлений на популярном ежегодном рок-фестивале "Нашествие", так как Минобороны РФ выставляет на мероприятии военную технику и размещает там пункт приёма заявлений на контрактную службу.