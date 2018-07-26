Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в первой половине 2019 года

Поклонники популярного телевизионного шоу могут ликовать. До премьеры осталось не так уж много времени.

Один из руководителей канала НВО Кейси Блойс заявил, что восьмой (он же последний) сезон сериала "Игра престолов" начнётся в первой половине 2019 года. Точной даты премьеры он не назвал, так что ждать финала стоит не позднее конца июня.

Скорее всего, показ начнётся весной. Также Блойс не назвал подробностей о восьмом сезоне — помимо того, что шоу будет отличным. Вместе с этим он заявил, что HBO надеется начать съёмки спин-оффа "Игры престолов" в начале 2019 года.