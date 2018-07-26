Популярный комментатор Dota 2 стал обзорщиком еды и называет это хобби
Фото: © vk.com/Иван Дёмкин
Бывший комментатор студии RuHub Иван Faker Дёмкин рассказал, что для него значит шоу FoodMan.
По словам комментатора, ему пока не очень интересно снимать обзоры фастфуда. Также Дёмкин заявил, что сейчас он официально безработный, а обзоры еды — просто хобби.
По словам Дёмкина, возможно, в будущем это будет приносить доходы, но пока он только тратит деньги на создание видео. Комментатор не переживает по поводу того, если его шоу не наберёт популярности.
Напомним, Дёмкин работал ведущим RuHub c февраля 2016 года. Он также участвовал в создании видеоконтента. Шоу FoodMan появилось в мае 2018 года, а в июле он покинул компанию.