Популярный комментатор Dota 2 стал обзорщиком еды и называет это хобби

Бывший комментатор студии RuHub Иван Faker Дёмкин рассказал, что для него значит шоу FoodMan.

По словам комментатора, ему пока не очень интересно снимать обзоры фастфуда. Также Дёмкин заявил, что сейчас он официально безработный, а обзоры еды — просто хобби.

По словам Дёмкина, возможно, в будущем это будет приносить доходы, но пока он только тратит деньги на создание видео. Комментатор не переживает по поводу того, если его шоу не наберёт популярности.