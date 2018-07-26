Организатор лиги Overwatch вошёл в список самых влиятельных бизнесменов

Он разделил этот рейтинг с создателями "Фейсбука", "Инстаграма", "Телеграма" и криптовалюты Ethereum.

Комиссар лиги Overwatch Нейт Нанцер попал в список "40 до 40" журнала Fortune. 39-летний американец занял 37-е место среди самых влиятельных бизнесменов мира.

Главная заслуга Нанцера, как считают в издании, — успешный запуск первого сезона франшизной лиги Overwatch. Также издание отмечает вовлечение в эту лигу спортивных функционеров.

Overwatch League — это спортивная лига по популярной игре Overwatch. Разработчики из Blizzard решили сделать своё соревнование масштабным и вывести его на мировой уровень.