Организатор лиги Overwatch вошёл в список самых влиятельных бизнесменов
Фото: © twitter.com/Nate Nanzer
Он разделил этот рейтинг с создателями "Фейсбука", "Инстаграма", "Телеграма" и криптовалюты Ethereum.
Комиссар лиги Overwatch Нейт Нанцер попал в список "40 до 40" журнала Fortune. 39-летний американец занял 37-е место среди самых влиятельных бизнесменов мира.
Главная заслуга Нанцера, как считают в издании, — успешный запуск первого сезона франшизной лиги Overwatch. Также издание отмечает вовлечение в эту лигу спортивных функционеров.
Overwatch League — это спортивная лига по популярной игре Overwatch. Разработчики из Blizzard решили сделать своё соревнование масштабным и вывести его на мировой уровень.
В список "40 до 40" также вошли основатель "Телеграма" Павел Дуров, директор "Инстаграма" Кевин Систром, глава "Фейсбука" Марк Цукерберг и создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.