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Опубликовано 26 июля 2018, 10:05

Организатор лиги Overwatch вошёл в список самых влиятельных бизнесменов

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Nate Nanzer &rlm;

Фото: © twitter.com/Nate Nanzer ‏

Он разделил этот рейтинг с создателями "Фейсбука", "Инстаграма", "Телеграма" и криптовалюты Ethereum.

Комиссар лиги Overwatch Нейт Нанцер попал в список "40 до 40" журнала Fortune. 39-летний американец занял 37-е место среди самых влиятельных бизнесменов мира.

Главная заслуга Нанцера, как считают в издании, — успешный запуск первого сезона франшизной лиги Overwatch. Также издание отмечает вовлечение в эту лигу спортивных функционеров.

Overwatch League — это спортивная лига по популярной игре Overwatch. Разработчики из Blizzard решили сделать своё соревнование масштабным и вывести его на мировой уровень.

В список "40 до 40" также вошли основатель "Телеграма" Павел Дуров, директор "Инстаграма" Кевин Систром, глава "Фейсбука" Марк Цукерберг и создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

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Сергей Сурепин
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