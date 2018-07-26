Создатели Dota 2 посетят одну из главных игровых выставок gamescom

Согласно информации, которая опубликована на официальном сайте фестиваля, компания зарегистрировалась в качестве участника выставки.

Компания Valve пока не оглашает подробности о своём визите на gamescom. В настоящий момент в разработке фирмы находятся две игры.

Студия готовит к выходу карточную игру Artifact по мотивам Dota 2. Также в апреле 2018 года игровой гигант приобрёл компанию Campo Santo, которая разрабатывает проект под названием In The Valley of Gods. Campo Santo известна по игре Fireswatch. За неё разработчики получили премию BAFTA за лучший дебют в области видеоигр.