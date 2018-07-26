Комментаторы Dota 2 бросили вызов искусственному интеллекту
Создатели командного искусственного интеллекта под названием OpenAI проведут показательный матч.
Скриншот видео: youtube.com/ OpenAI
Пятёрка ботов должна будет сразиться с англоязычными комментаторами Dota 2. Искусственный интеллект сразится с комментаторами Уильямом Blitz Ли, Остином Capitalist Уолшем, Иоаннисом Fogged Лукасом и Беном Merlini Ву.
Имя пятого игрока пока неизвестно. В анонсе утверждается, что это будет кто-то из бывших профессиональных киберспортсменов. Комментировать шоу-матч на канале OpenAI будут Оуэн ODPixel Дэвис и Кевин Purge Годек.
Также сразиться с ботами получат шанс и обычные посетители. Для этого нужно оформить заявку на сайте. Офис OpenAI в Сан-Франциско примет 300 участников. Мероприятие начнётся 5 августа.
Напомним, что создатели OpenAI Five будут тестировать новую версию искусственного интеллекта. По словам разработчиков, он уже может обыграть любого профессионального игрока.