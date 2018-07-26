Госдума приняла закон о безвизе для обладателей паспорта болельщика
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Согласно документу, виза не потребуется фанатам при посещении России до конца этого года.
Государственная дума сегодня в третьем окончательном чтении утвердила закон о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика.
Среди авторов проекта — спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры фракций, а также главы комитетов палаты.
В описании законопроекта указывается, что его цель — обеспечить "продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании "паспорта болельщика".
Отмечается, что дополнительных расходов из бюджета для реализации закона не нужно.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря об идее временного безвиза для болельщиков, отмечал, что Россия после ЧМ-2018 не прощается с гостями и всегда рада видеть и старых, и новых друзей, которых теперь стало больше.