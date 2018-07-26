Госдума приняла закон о безвизе для обладателей паспорта болельщика

Согласно документу, виза не потребуется фанатам при посещении России до конца этого года.

Государственная дума сегодня в третьем окончательном чтении утвердила закон о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика.

Среди авторов проекта — спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры фракций, а также главы комитетов палаты.

В описании законопроекта указывается, что его цель — обеспечить "продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании "паспорта болельщика".

Отмечается, что дополнительных расходов из бюджета для реализации закона не нужно.