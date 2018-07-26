СМИ: Железняк уходит с поста замсекретаря генсовета "Единой России"

Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Железняк написал заявление об уходе с этого поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в политической организации.

— Заявление есть. Думаю, что на одном из ближайших заседаний президиума генсовета этот вопрос будет рассмотрен, — приводит его слова агентство.