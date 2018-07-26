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Опубликовано 26 июля 2018, 11:03

СМИ: Железняк уходит с поста замсекретаря генсовета "Единой России"

Сергей Железняк.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Сергей Железняк. Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Железняк написал заявление об уходе с этого поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в политической организации.

— Заявление есть. Думаю, что на одном из ближайших заседаний президиума генсовета этот вопрос будет рассмотрен, — приводит его слова агентство.

Сергей Железняк в партии курирует сферу международной работы. В Госдуме он также является членом Комитета по международным делам.

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Андрей Григорьев
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