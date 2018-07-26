Госдума приняла законы о "российских офшорах"

Согласно документам, особые зоны могут появиться в Калининградской области и Приморском крае.

Сегодня Государственная дума РФ в финальном третьем чтении утвердила пакет из семи законов о так называемых специальных административных районах (САР). Документы предусматривают появление на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае альтернативы зарубежным офшорным зонам.

Инициатором принятия законов была группа депутатов и членов Совета Федерации от этих двух регионов. Предполагается, что один из федеральных органов власти получит полномочия по подготовке к открытию САР. Заниматься этими районами будут управляющие компании, находящиеся под контролем властей.

Регистрироваться в "российских оффшорах" смогут только иностранные юридические лица. Кредитные и некредитные финансовые организации этого сделать не смогут.