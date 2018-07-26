Apple вспомнила про геймеров. Правда, только в рекламе iPhone X

Американская корпорация выпустила видео, рассчитанное на поклонников мобильных игр.

Компания Apple опубликовала новое рекламное видео. На этот раз главный герой рекламы iPhone X использует устройство для игр и одновременно сражается с полчищами гремлинов и другими фантастическими существами.

В опубликованном видео игрок побеждает всех своих противников. В качестве приложения для демонстрации возможностей устройства Apple использовала мобильную игру Vainglory. Она вышла в 2014 году.