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Регион
Опубликовано 26 июля 2018, 15:24

Apple вспомнила про геймеров. Правда, только в рекламе iPhone X

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Американская корпорация выпустила видео, рассчитанное на поклонников мобильных игр.

Компания Apple опубликовала новое рекламное видео. На этот раз главный герой рекламы iPhone X использует устройство для игр и одновременно сражается с полчищами гремлинов и другими фантастическими существами.

В опубликованном видео игрок побеждает всех своих противников. В качестве приложения для демонстрации возможностей устройства Apple использовала мобильную игру Vainglory. Она вышла в 2014 году.

Также в рекламе Apple напомнила, что в iPhone X установлен самый современный 64-битный чип компании A11 Bionic chip с шестиядерным микропроцессором.

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Сергей Сурепин
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