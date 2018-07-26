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Опубликовано 26 июля 2018, 15:44

Звезда "Дэдпула" снимет версию фильма "Один дома" для взрослых

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Charles Krupa

Фото: © AP Photo/Charles Krupa

Лента получит рейтинг R (18+). В ней тоже будут бандиты, вламывающиеся в дом к молодому парню.

Звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс взялся за новый проект. Он выступит продюсером ленты "Один накуренный".

В центре сюжета картины окажется опоздавший на самолёт неудачник, которому чуть больше 20 лет. Он решает отправиться домой и накуриться. В какой-то момент ему начинает казаться, что в дом проникли воры, а позже выясняется, что так и есть. Охваченный паранойей, он планирует встретить грабителей во всеоружии.

Режиссёром ленты назначена Августин Фриззелл, сценарий написали Кевин Берроуз и Мэтт Майдер. Также над проектом работает студия Fox. Главную роль сыграет сам Рейнольдс.

Фильм станет пародией на "Один дома" Криса Коламбуса, который вышел в 1990 году. У новой ленты пока нет даты премьеры.

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Сергей Сурепин
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