Звезда "Дэдпула" снимет версию фильма "Один дома" для взрослых

Лента получит рейтинг R (18+). В ней тоже будут бандиты, вламывающиеся в дом к молодому парню.

Звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс взялся за новый проект. Он выступит продюсером ленты "Один накуренный".

В центре сюжета картины окажется опоздавший на самолёт неудачник, которому чуть больше 20 лет. Он решает отправиться домой и накуриться. В какой-то момент ему начинает казаться, что в дом проникли воры, а позже выясняется, что так и есть. Охваченный паранойей, он планирует встретить грабителей во всеоружии.

Режиссёром ленты назначена Августин Фриззелл, сценарий написали Кевин Берроуз и Мэтт Майдер. Также над проектом работает студия Fox. Главную роль сыграет сам Рейнольдс.