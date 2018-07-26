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Регион
Опубликовано 26 июля 2018, 15:17

Госдума приняла закон о возможности выбора даты и времени заключения брака

Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На сегодняшний день регистрация браков проводится по истечении месяца с момента подачи заявления.

Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон, дающий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Об этом сообщается на сайте парламента.

Дата и время могут быть выбраны дистанционно, но не ранее чем через месяц и не позднее чем через год с момента подачи заявления.

Соответствующие изменения будут внесены в Семейный кодекс. В настоящее время регистрация проводится по окончании месяца со дня подачи заявления.

Ранее сообщалось, что более тысячи пар в Москве сыграют свадьбу в "день трёх восьмёрок".

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Никита Никонов
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