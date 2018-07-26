Госдума приняла закон о возможности выбора даты и времени заключения брака
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На сегодняшний день регистрация браков проводится по истечении месяца с момента подачи заявления.
Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон, дающий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Об этом сообщается на сайте парламента.
Дата и время могут быть выбраны дистанционно, но не ранее чем через месяц и не позднее чем через год с момента подачи заявления.
Соответствующие изменения будут внесены в Семейный кодекс. В настоящее время регистрация проводится по окончании месяца со дня подачи заявления.
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