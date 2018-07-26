Депутаты от "Единой России" примут решение по Поклонской осенью
Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев
Парламентарии не успели обсудить этот вопрос до каникул из-за отсутствия плановых заседаний.
Думская фракция "Единая Россия" примет решение по поводу депутата Натальи Поклонской, не поддержавшей законопроект о повышении пенсионного возраста, на осенней сессии. Об этом сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов.
— То, что мы не обсудили это до ухода на каникулы, связано с тем, что у нас нет планового заседания фракции, — приводит его слова ТАСС.
Вице-спикер напомнил, что во фракции была договорённость поддержать законопроект в первом чтении. Наталья Поклонская единственная из фракции этого не сделала.
Напомним, правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Ожидается, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.