Депутаты от "Единой России" примут решение по Поклонской осенью

Парламентарии не успели обсудить этот вопрос до каникул из-за отсутствия плановых заседаний.

Думская фракция "Единая Россия" примет решение по поводу депутата Натальи Поклонской, не поддержавшей законопроект о повышении пенсионного возраста, на осенней сессии. Об этом сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов.

— То, что мы не обсудили это до ухода на каникулы, связано с тем, что у нас нет планового заседания фракции, — приводит его слова ТАСС.

Вице-спикер напомнил, что во фракции была договорённость поддержать законопроект в первом чтении. Наталья Поклонская единственная из фракции этого не сделала.