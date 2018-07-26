Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июля 2018, 16:13

Депутаты от "Единой России" примут решение по Поклонской осенью

Наталья Поклонская.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/&nbsp;Сергей Гунеев

Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Парламентарии не успели обсудить этот вопрос до каникул из-за отсутствия плановых заседаний.

Думская фракция "Единая Россия" примет решение по поводу депутата Натальи Поклонской, не поддержавшей законопроект о повышении пенсионного возраста, на осенней сессии. Об этом сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов.

— То, что мы не обсудили это до ухода на каникулы, связано с тем, что у нас нет планового заседания фракции, — приводит его слова ТАСС.

Вице-спикер напомнил, что во фракции была договорённость поддержать законопроект в первом чтении. Наталья Поклонская единственная из фракции этого не сделала.

Напомним, правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Ожидается, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Единая Россия
  • Наталья Поклонская
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar