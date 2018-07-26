Госдума отказалась приравнивать сожительство к официальному браку
Фото © РИА Новости/ Григорий Сысоев
Парламентарии посчитали, что пятилетний срок может послужить причиной для разрыва отношений.
Госдума отклонила законопроект, приравнивающий сожительство к официальному браку.
Документ был внесён на рассмотрение в январе этого года. По формулировке авторов, "фактические брачные отношения" подразумевают ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет. А также вариант с двухлетним совместным проживанием, ведением хозяйства и наличием общего ребёнка. Законопроект предусматривал применение к таким парам семейного и гражданского кодекса.
В Госдуме посчитали, что приближающийся пятилетний срок может стать причиной разрыва отношений. Также, по мнению парламентариев, проект закона не отвечает заявленным целям: защите прав материнства и детства.
Ранее Госдума приняла закон о возможности выбора даты и времени заключения брака.