Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июля 2018, 18:37

Госдума отказалась приравнивать сожительство к официальному браку

Фото &copy; РИА Новости/ Григорий Сысоев&nbsp;

Фото © РИА Новости/ Григорий Сысоев 

Парламентарии посчитали, что пятилетний срок может послужить причиной для разрыва отношений.

Госдума отклонила законопроект, приравнивающий сожительство к официальному браку.

Документ был внесён на рассмотрение в январе этого года. По формулировке авторов, "фактические брачные отношения" подразумевают ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет. А также вариант с двухлетним совместным проживанием, ведением хозяйства и наличием общего ребёнка. Законопроект предусматривал применение к таким парам семейного и гражданского кодекса.

В Госдуме посчитали, что приближающийся пятилетний срок может стать причиной разрыва отношений. Также, по мнению парламентариев, проект закона не отвечает заявленным целям: защите прав материнства и детства.

Ранее Госдума приняла закон о возможности выбора даты и времени заключения брака.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • браки
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar