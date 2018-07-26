Госдума отказалась приравнивать сожительство к официальному браку

Документ был внесён на рассмотрение в январе этого года. По формулировке авторов, "фактические брачные отношения" подразумевают ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет. А также вариант с двухлетним совместным проживанием, ведением хозяйства и наличием общего ребёнка. Законопроект предусматривал применение к таким парам семейного и гражданского кодекса.