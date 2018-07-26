"Отказалась от свободы". Жена Джигана рассказала о секретах семейного счастья

30-летняя Оксана Самойлова и 32-летний певец Джиган женаты с 2012 года. Весной 2017-го в семье родилась третья дочка, которую назвали Майя. Также супруги воспитывают шестилетнюю Ариелу и трехлетнюю Лею.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 12 Июл 2018 в 1:23 PDT

Недавно Самойлова рассказала, на что она пошла ради брака с артистом. "У каждого мужчины свои правила и своё видение семьи. Мой, например, абсолютно никуда не отпускает меня одну (в целях безопасности и не только). В нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая, сидящая в ресторане сама по себе, с подругами. Вариант отдельного отпуска — это вообще за гранью нашей реальности", — написала Оксана.

Самойлова призналась, что сначала устроила скандал, но в итоге смирилась.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 4 Июл 2018 в 11:27 PDT