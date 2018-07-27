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Регион
Опубликовано 27 июля 2018, 02:36

В Госдуме назвали обвинения РФ в кибершпионаже "русофобской истерией"

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Депутаты считают, что подобные заявления со стороны США не способствуют сближению двух стран.

Обвинения со стороны США в адрес спецслужб России по экономическому кибершпионажу назвали продолжением "русофобской истерии". Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с РИА "Новости".

— Мне кажется, это продолжение очередной русофобской истерии, которая вызвана болезненным процессом трансформации внутренней политики США по отношению к России, — сказал Морозов.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, американские спецслужбы, делая подобные заявления, препятствуют сближению России и США.

— Расцениваю этот доклад как очередную попытку американских спецслужб сорвать любое сближение России и США через выдвижение новых, ничем не подтверждённых и голословных обвинений, — сказал Косачев.

Он отметил, что президенты договаривались о начале диалога по кибербезопасности ещё во время встречи в Гамбурге, однако американская сторона сорвала эту договорённость в последний момент.

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Константин Агапов
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