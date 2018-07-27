В Госдуме назвали обвинения РФ в кибершпионаже "русофобской истерией"

Депутаты считают, что подобные заявления со стороны США не способствуют сближению двух стран.

Обвинения со стороны США в адрес спецслужб России по экономическому кибершпионажу назвали продолжением "русофобской истерии". Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с РИА "Новости".

— Мне кажется, это продолжение очередной русофобской истерии, которая вызвана болезненным процессом трансформации внутренней политики США по отношению к России, — сказал Морозов.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, американские спецслужбы, делая подобные заявления, препятствуют сближению России и США.

— Расцениваю этот доклад как очередную попытку американских спецслужб сорвать любое сближение России и США через выдвижение новых, ничем не подтверждённых и голословных обвинений, — сказал Косачев.