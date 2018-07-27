Президент Замбии пригласил Путина на открытие Центра атомной энергетики

Новейший технологический центр появится благодаря сотрудничеству властей африканской страны и "Росатома".

На полях саммита БРИКС в ЮАР президент Замбии Эдгар Лунгу во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным пригласил его посетить своё государство. В частности, визит мог бы состояться в преддверии открытия в Замбии Центра атомной энергетики, науки и технологий, который создавался в этой стране при поддержке "Росатома".

— Настало время укрепить и нарастить наше взаимодействие, выйти за рамки того фундамента, который уже был создан. Именно по этой причине, господин президент, я очень надеюсь, что когда-нибудь вы сможете посетить Замбию. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с "Росатомом" по взаимодействию в атомной энергетике, и мы ждём вашего участия в открытии Центра атомной энергетики, науки и технологий Замбии, — сказал Лунгу.

Как подчеркнул в ответ Владимир Путин, важно, чтобы политические контакты между Россией и Замбией были не единственной формой взаимодействия двух стран.