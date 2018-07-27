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Опубликовано 27 июля 2018, 03:15

Президент Замбии пригласил Путина на открытие Центра атомной энергетики

Президент РФ Владимир Путин и президент Замбии Эдгар Лунгу. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент РФ Владимир Путин и президент Замбии Эдгар Лунгу. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Новейший технологический центр появится благодаря сотрудничеству властей африканской страны и "Росатома".

На полях саммита БРИКС в ЮАР президент Замбии Эдгар Лунгу во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным пригласил его посетить своё государство. В частности, визит мог бы состояться в преддверии открытия в Замбии Центра атомной энергетики, науки и технологий, который создавался в этой стране при поддержке "Росатома".

— Настало время укрепить и нарастить наше взаимодействие, выйти за рамки того фундамента, который уже был создан. Именно по этой причине, господин президент, я очень надеюсь, что когда-нибудь вы сможете посетить Замбию. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с "Росатомом" по взаимодействию в атомной энергетике, и мы ждём вашего участия в открытии Центра атомной энергетики, науки и технологий Замбии, — сказал Лунгу.

Как подчеркнул в ответ Владимир Путин, важно, чтобы политические контакты между Россией и Замбией были не единственной формой взаимодействия двух стран.

— Мы достаточно долго поддерживаем уже дипломатические отношения, и, конечно, настало время всё это сделать в сфере экономического сотрудничества, — добавил российский лидер.

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Михаил Аксёнов
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