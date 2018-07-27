Google посвятила дудл советской шахматистке Людмиле Руденко

На главной странице популярного поисковика появился дудл, посвящённый советской шахматистке Людмиле Руденко. Руденко родилась 114 лет назад, 27 июля 1904 года.

В 1950 году Людмила Руденко выиграла женский чемпионат мира, став первой в мире женщиной, признанной международным мастером среди мужчин. Руденко являлась международным гроссмейстером, участвовала в известном радиоматче СССР — Великобритания в 1946 году. В 2015 году Людмилу Руденко сделали одним из героев Всемирного шахматного зала славы.