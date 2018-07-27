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Опубликовано 27 июля 2018, 09:40

Google посвятила дудл советской шахматистке Людмиле Руденко

Коллаж &copy; L!FE. Фото: &copy; wikipedia.org&nbsp;&copy; Pixabay

Коллаж © L!FE. Фото: © wikipedia.org © Pixabay

Легендарная шахматистка первой в истории была признана международным мастером среди мужчин.

На главной странице популярного поисковика появился дудл, посвящённый советской шахматистке Людмиле Руденко. Руденко родилась 114 лет назад, 27 июля 1904 года.

Скриншот © L!FE

Скриншот © L!FE

В 1950 году Людмила Руденко выиграла женский чемпионат мира, став первой в мире женщиной, признанной международным мастером среди мужчин. Руденко являлась международным гроссмейстером, участвовала в известном радиоматче СССР — Великобритания в 1946 году. В 2015 году Людмилу Руденко сделали одним из героев Всемирного шахматного зала славы.

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Андрей Ставицкий
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