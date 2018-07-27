Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2018, 13:20

В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы — видео

Власти страны решили потушить пожар после того, как он стал приближаться к военному полигону.

Тушение лесного пожара в Швеции бомбой с лазерным наведением попало на видео. Об этом сообщает портал The Local.

Бомбу сбросили с истребителя JAS-39 Gripen ВВС Швеции. Власти решили пойти на нестандартные меры после того, как пожар стал приближаться к городу Эльвдален, около которого находится военный полигон. Сообщается, что операция по тушению пожара прошла успешно.

Ранее сообщалось, что власти Греции назвали возможную причину масштабных пожаров в стране.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Швеция
  • бомбы
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar