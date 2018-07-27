В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы — видео

Власти страны решили потушить пожар после того, как он стал приближаться к военному полигону.

Тушение лесного пожара в Швеции бомбой с лазерным наведением попало на видео. Об этом сообщает портал The Local.

Бомбу сбросили с истребителя JAS-39 Gripen ВВС Швеции. Власти решили пойти на нестандартные меры после того, как пожар стал приближаться к городу Эльвдален, около которого находится военный полигон. Сообщается, что операция по тушению пожара прошла успешно.