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Опубликовано 27 июля 2018, 12:33

В Волгограде нашли двойника "матери драконов" из "Игры престолов"

Фото: &copy; instagram.com/yulya__kononenko&nbsp;/ kinopoisk.ru

Фото: © instagram.com/yulya__kononenko / kinopoisk.ru

Девушка как две капли воды похожа на персонажа Дейенерис Таргариен. Россиянку зовут Юлией.

В городе Волгограде живёт девушка, которую в СМИ уже называют двойником Дейенерис из дома Таргариенов. Это вымышленный персонаж из серии книг Джорджа Мартина, а также персонаж сериала "Игра престолов".

Фото: © instagram.com/yulya__kononenko

Фото: © instagram.com/yulya__kononenko

Девушку зовут Юлией Кононенко. Благодаря сходству с "матерью драконов", которую сыграла британская актриса Эмилия Кларк, она стала очень популярна в "Инстараме". Сейчас у девушки более 100 тысяч подписчиков.

Юлия не пытается развивать свой микроблог благодаря сходству с королевой Андалов, Ройнаров и Первых людей и не называет себя кхалиси Дотракийского моря. В своём "инстаграме" девушка пишет про здоровый образ жизни.

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Сергей Сурепин
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