В Волгограде нашли двойника "матери драконов" из "Игры престолов"

Девушка как две капли воды похожа на персонажа Дейенерис Таргариен. Россиянку зовут Юлией.

В городе Волгограде живёт девушка, которую в СМИ уже называют двойником Дейенерис из дома Таргариенов. Это вымышленный персонаж из серии книг Джорджа Мартина, а также персонаж сериала "Игра престолов".

Девушку зовут Юлией Кононенко. Благодаря сходству с "матерью драконов", которую сыграла британская актриса Эмилия Кларк, она стала очень популярна в "Инстараме". Сейчас у девушки более 100 тысяч подписчиков.