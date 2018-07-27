В Волгограде нашли двойника "матери драконов" из "Игры престолов"
Фото: © instagram.com/yulya__kononenko / kinopoisk.ru
Девушка как две капли воды похожа на персонажа Дейенерис Таргариен. Россиянку зовут Юлией.
В городе Волгограде живёт девушка, которую в СМИ уже называют двойником Дейенерис из дома Таргариенов. Это вымышленный персонаж из серии книг Джорджа Мартина, а также персонаж сериала "Игра престолов".
Фото: © instagram.com/yulya__kononenko
Девушку зовут Юлией Кононенко. Благодаря сходству с "матерью драконов", которую сыграла британская актриса Эмилия Кларк, она стала очень популярна в "Инстараме". Сейчас у девушки более 100 тысяч подписчиков.
Юлия не пытается развивать свой микроблог благодаря сходству с королевой Андалов, Ройнаров и Первых людей и не называет себя кхалиси Дотракийского моря. В своём "инстаграме" девушка пишет про здоровый образ жизни.