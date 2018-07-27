Госдума утвердила 44 из 67 законов для реализации послания Путина

Планируется, что осенью будут рассмотрены ещё восемнадцать, а пять инициатив ждут от кабмина до конца года.

Государственная дума РФ уже приняла 44 закона из 67, которые нужны для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— На сегодняшний день принято 44. Осенью в наших планах рассмотреть ещё 18 законопроектов. Пять инициатив ожидаем от правительства до конца года, — сказал он на последнем в весеннюю сессию заседании палаты.

Спикер назвал эту работу крайне важной, поскольку эти законопроекты формируют основу достижения национальных целей, прописанных в майском указе Путина.

— Это рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет, — отметил Володин.