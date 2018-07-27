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Опубликовано 27 июля 2018, 12:03

В игре PES 2019 появится футбольная лига России

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ officialpes

Скриншот видео: youtube.com/ officialpes

Разработчики популярного спортивного симулятора решили уделить внимание российским футбольным клубам.

Компания Konami опубликовала новый трейлер футбольного симулятора PES 2019. Он посвящён Российской премьер-лиге.

В новой игре появятся все команды, которые входят в соответствующую лигу. Среди них "Спартак", "ЦСКА", "Зенит", "Рубин" и другие. Также разработчики заявили, что PES 2019 будет единственным футбольным симулятором, в котором можно будет сыграть за любую команду РПЛ.

Напомним, игра выйдет 28 августа 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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