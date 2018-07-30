Создатель Fortnite благодаря популярности игры стал миллиардером

За период с сентября 2017 года до конца мая 2018 года разработчики получили более 1,2 миллиарда долларов.

Компания SuperData Research подсчитала финансовые успехи игры Fortnite. По состоянию на начало июня 2018 года в шутер от Epic Games играло 125 миллионов человек.

До конца года на игре разработчики могут заработать не менее двух миллиардов долларов. Феномен популярности Fortnite сделал её главного владельца — 47-летнего Тима Суини — миллиардером.