Создатель Fortnite благодаря популярности игры стал миллиардером
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За период с сентября 2017 года до конца мая 2018 года разработчики получили более 1,2 миллиарда долларов.
Компания SuperData Research подсчитала финансовые успехи игры Fortnite. По состоянию на начало июня 2018 года в шутер от Epic Games играло 125 миллионов человек.
До конца года на игре разработчики могут заработать не менее двух миллиардов долларов. Феномен популярности Fortnite сделал её главного владельца — 47-летнего Тима Суини — миллиардером.
Аналитики предположили, что игра принесла огромный доход и китайскому гиганту Tencent, с 2012 года владеющему 40% компании. При этом Epic Games уже оценивают в 14 миллиардов долларов.