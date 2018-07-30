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Регион
Опубликовано 30 июля 2018, 12:48

Создатель Fortnite благодаря популярности игры стал миллиардером

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

За период с сентября 2017 года до конца мая 2018 года разработчики получили более 1,2 миллиарда долларов.

Компания SuperData Research подсчитала финансовые успехи игры Fortnite. По состоянию на начало июня 2018 года в шутер от Epic Games играло 125 миллионов человек.

До конца года на игре разработчики могут заработать не менее двух миллиардов долларов. Феномен популярности Fortnite сделал её главного владельца — 47-летнего Тима Суини — миллиардером.

Аналитики предположили, что игра принесла огромный доход и китайскому гиганту Tencent, с 2012 года владеющему 40% компании. При этом Epic Games уже оценивают в 14 миллиардов долларов.

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Сергей Сурепин
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