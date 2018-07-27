"На митингах не решишь". Володин предложил открыто обсуждать пенсионную реформу

Ранее в правительстве подчеркнули, что изменения позволят ежегодно увеличивать пенсии примерно на тысячу рублей.

Проведение митингов не поможет в решении таких сложных социальных вопросов, как изменение в пенсионном законодательстве. Такую точку зрения высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что в данном контексте речь идёт не только о пунктах, регулирующих возраст, но также о будущих пенсиях, социальной помощи и трудовом законодательстве.

— Нам обязательно нужно обсуждать эти вопросы. Уходить от этого обсуждения не только неверно — это опасно, — отметил Володин, отвечая на реплику лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который сообщил о запланированном митинге против внесённого правительством законопроекта. — На митингах эти вопросы не решишь.

В то же время спикер Думы напомнил о таких проблемах, как маленькие пенсии и низкий уровень жизни, чем общество недовольно.

— Если это всё есть, почему мы уходим от обсуждения? — заметил Володин. — Ответственность — это обсуждение самых сложных вопросов. Да, они не добавят популярности, но обсуждать надо.