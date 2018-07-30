Травма Тома Круза чуть не разорила авторов фильма "Миссия невыполнима"
Фото: © Vianney Le Caer / Invision / AP
Шестая часть популярной кинофраншизы стала самой дорогой из-за произошедшего инцидента.
18-недельный перерыв на съёмках нового фильма "Миссия невыполнима" обошёлся дорого студиям Skydance и Paramount. Перерыв пришлось делать из-за травмы, которую получил актёр Том Круз.
С этим перерывом общий бюджет фильма составил порядка 250 миллионов долларов. Со страховкой эта сумма снизится до 180 миллионов, но даже в этом случае лента стала самой дорогой во франшизе: бюджет пятой части — 170 миллионов.
Финальная сумма могла быть больше, так как травмы актёров на площадке часто приводят к пересъёмкам, но в этот раз обошлось без них. Даже несмотря на перелом ноги во время прыжка, Том Круз доиграл свою сцену — она вошла в финальный монтаж.