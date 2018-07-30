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Регион
Опубликовано 30 июля 2018, 12:58

Травма Тома Круза чуть не разорила авторов фильма "Миссия невыполнима"

Фото: &copy;&nbsp;Vianney Le Caer / Invision / AP

Фото: © Vianney Le Caer / Invision / AP

Шестая часть популярной кинофраншизы стала самой дорогой из-за произошедшего инцидента.

18-недельный перерыв на съёмках нового фильма "Миссия невыполнима" обошёлся дорого студиям Skydance и Paramount. Перерыв пришлось делать из-за травмы, которую получил актёр Том Круз.

С этим перерывом общий бюджет фильма составил порядка 250 миллионов долларов. Со страховкой эта сумма снизится до 180 миллионов, но даже в этом случае лента стала самой дорогой во франшизе: бюджет пятой части — 170 миллионов.

Финальная сумма могла быть больше, так как травмы актёров на площадке часто приводят к пересъёмкам, но в этот раз обошлось без них. Даже несмотря на перелом ноги во время прыжка, Том Круз доиграл свою сцену — она вошла в финальный монтаж.

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Сергей Сурепин
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