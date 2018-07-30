Травма Тома Круза чуть не разорила авторов фильма "Миссия невыполнима"

С этим перерывом общий бюджет фильма составил порядка 250 миллионов долларов. Со страховкой эта сумма снизится до 180 миллионов, но даже в этом случае лента стала самой дорогой во франшизе: бюджет пятой части — 170 миллионов.

Финальная сумма могла быть больше, так как травмы актёров на площадке часто приводят к пересъёмкам, но в этот раз обошлось без них. Даже несмотря на перелом ноги во время прыжка, Том Круз доиграл свою сцену — она вошла в финальный монтаж.