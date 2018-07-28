Одна сатана. Самые скандальные браки советской эпохи

Оглавление Павел Дыбенко и Александра Коллонтай Владимир Маяковский и Лиля Брик Николай Ежов и Евгения Хаютина Светлана Аллилуева и Уильям Питерс Галина Брежнева и Игорь Кио

29 июля 1938 года был казнён первый в истории советского государства нарком по военным делам Павел Дыбенко. В СССР его знали как одного из лидеров балтийских матросов в октябрьские дни 1917 года и участника разгона Учредительного собрания. Но не меньшую, а возможно и большую известность принёс ему брак с Александрой Коллонтай — первой советской женщиной-дипломатом. В своё время их эпатажный и вызывающий союз наделал немало шума, став самым резонансным браком первых советских лет. Лайф выяснил подробности самых скандальных и эпатажных браков советской эпохи.

Павел Дыбенко и Александра Коллонтай

Самый шумный и эпатажный брак первых лет советской власти. Захватившие власть большевики декларировали принципиально новый подход к семейным ценностям, а Коллонтай была в авангарде борьбы за новую пролетарскую мораль и своим примером показывала, что такое брак по-советски.

Этот брачный союз был неравным во всех отношениях. Слишком велика была разница в возрасте, происхождении, социальном положении и круге общения супругов. Коллонтай была старше Дыбенко на 17 лет. Когда они познакомились, ей было уже 45, а Дыбенко всего лишь 28 лет.

Она — потомственная дворянка, дочь знаменитого генерала Домонтовича, с детства учившаяся у лучших гувернёров и говорившая почти на десяти иностранных языках. Он — полуграмотный сын крестьянина из Черниговской губернии. Она была известной революционеркой, долгое время жившей в Европе и лично знавшей всех знаменитых социал-демократических политиков мира. Он — баталёр (заведующий вещевым и продовольственным довольствием) на транспортном корабле, вынесенный революционной волной на самую вершину.

Тем не менее в революционном 1917 году Коллонтай была очарована Дыбенко, во главе разгульных матросов воплощавшим первобытную силу и ярость. "Это человек, у которого преобладает не интеллект, а душа, сердце, воля, энергия… Люблю в нём сочетание крепкой воли и беспощадности, заставляющее видеть в нём жестокого, страшного Дыбенко", — писала она в своём дневнике.

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Брак Дыбенко и Коллонтай часто называют первым советским браком. Подразумевая, что это был первый в стране брак, заключённый согласно новому декрету, без участия церкви. В действительности Коллонтай и Дыбенко заключили брак в марте 1918 года, тогда как новый декрет о браке, лишивший церковь права регистрации браков, действовал с конца декабря 1917 года. Очевидно, что за это время в стране был заключён не один брак по новым правилам.

Тем не менее их брак действительно использовался для пропаганды новых семейных отношений, поскольку они были первыми из видных революционеров, заключивших брачный союз по новому закону. Информация о нём была напечатана даже в ведущих советских газетах.

В 1918 году Коллонтай спасла жизнь Дыбенко. Он был назначен командовать моряками под Нарвой, но вместо боёв с немцами бежал в Гатчину. Его сняли с поста наркома по морским делам, исключили из партии и отдали под трибунал. Коллонтай, дружившая с Лениным, выпросила за него прощение, и Дыбенко освободили.

Над их браком шутили и иронизировали все. Противники революции — из-за того, что видели в обоих худший тип новых хозяев жизни — распутную женщину без моральных норм и лихого человека с большой дороги. Большевики — потому что ясно осознавали неравность этого эпатажного брака.

Супруги разъезжали по фронтам Гражданской войны. В Заднепровской дивизии, которую Дыбенко возглавлял, а Коллонтай была комиссаром, штабной вагон, в котором они останавливались, солдаты, посмеиваясь, называли Коллонтаевкой. Матросы называли ее Центробабой (в 1917 году Дыбенко возглавлял Центробалт, объединявший большевистски настроенных матросов). Ленин, по легенде, однажды пошутил, что даже расстрел был бы для Коллонтай и Дыбенко не столь суровым наказанием, как принуждение к пятилетней супружеской верности.

Действительно, их неравный брак продержался всего пять лет. Дыбенко стал выпивать, заводить любовниц, а уже отнюдь не молодая Коллонтай терзалась сомнениями. Ведь она всегда критиковала старую семейную мораль за ревность и собственнические настроения супругов, а теперь сама сгорала от ревности. Выход был найден: Коллонтай уехала за границу на дипломатическую работу и вернулась только через 20 с лишним лет. Дыбенко женился на другой девушке и остался в СССР. Он занимал ряд руководящих постов в РККА, но в 1938 году в ходе чистки командного состава был расстрелян. Коллонтай до 1945 года была послом в скандинавских странах, после чего вышла на пенсию и вернулась в Москву. Умерла она в 1952 году.

Владимир Маяковский и Лиля Брик

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В истории русской литературы браки на троих не были редкостью. Самым хрестоматийным примером стали отношения Некрасова и супругов Панаевых. В СССР самым знаменитым подобным случаем стали отношения Маяковского и Бриков.

Маяковский познакомился с Бриками в 1915 году. Тогда он был восходящей звездой футуризма, а Лиля Брик была хозяйкой богемного литературного салона. Её муж Осип, будучи поклонником молодого поэта, помог ему с изданием "Облака в штанах".

Однако полноценные отношения между ними начались только в 1918 году, когда Маяковский переехал в квартиру Бриков. В соответствии с новой революционной моралью, отрицавшей собственнические отношения, все трое условились "никогда не расставаться", но при этом не устраивать друг другу скандалов из-за связей на стороне.

С Лилей Маяковского объединяла страсть, с Осипом — трезвый расчёт (у Брика были большие связи) и взаимное уважение. Даже когда Лиля была в отъезде, Маяковский и Осип Брик почти каждый день проводили вместе. Брик был главным идеологом ЛЕФа (Левый фронт искусств), возглавляемого Маяковским. Они также были соавторами нескольких манифестов и одной пьесы. Маяковский был от Брик без ума, Лиля периодически настаивала на перерывах в отношениях.

Примерно с 1925 года каждый из троицы завёл романы на стороне. Тем не менее они продолжали жить втроём, но теперь уже в квартире Маяковского в Гендриковом переулке. Их сожительство продолжалось до самой смерти поэта.

Несмотря на то что брак Маяковского и Брик не был заключён, де-факто их отношения были признаны советским государством как семейные. Именно Лиля Брик стала наследницей его недвижимого имущества. Она также получила половину прав на его литературные произведения. Половину доходов от многочисленных переизданий Маяковского получала Брик, другую половину получали сёстры поэта. Осип Брик умер в 1945 году. Лиля прожила долгую жизнь и покончила с собой в возрасте 86 лет в 1978 году.

Николай Ежов и Евгения Хаютина

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Один из самых скандальных браков сталинской эпохи. Супруги весьма сильно отличались друг от друга: неказистый коротышка (его рост составлял 152 сантиметра) Ежов и эффектная Хаютина, вращавшаяся в богемных кругах и имевшая многочисленных любовников среди писателей.

Супруги познакомились в 1929 году. Ежов тогда ещё был не кровавым наркомом внутренних дел, заведовавшим Большим террором, а тихим кадровиком из Орграспредотдела ЦК. Хаютина только вернулась из Европы, где она прожила несколько лет со своим вторым мужем Александром Гладуном, находившимся на дипломатической работе. Познакомились они в закрытом санатории.

Тем не менее брак они заключили только через два года, когда стало ясно, что Ежов может стать выгодной партией. К этому времени он уже лично познакомился со Сталиным, стал заведующим Орграспредотдела, что сулило неплохую карьеру.

Хаютина в то же время возглавила журнал "СССР на стройке". Несмотря на название, он не имел никакого отношения к строительству, а был главным пропагандистским журналом о Советском Союзе для иностранной аудитории. Поэтому курировали его очень высокопоставленные люди, а среди сотрудников журнала было немало знаменитых журналистов и писателей.

Хаютина не изменила свой богемный образ жизни, а Ежов со временем стал играть всё большую роль в политической жизни страны. В итоге отношения между супругами разладились. Хаютина изменяла Ежову, а он ей. Воспользовавшись полномочиями наркома внутренних дел, Ежов установил за ней слежку и вскоре знал обо всех её контактах. Стенографическая распечатка её сексуальных утех с писателем Шолоховым лежала у Ежова на столе. Но ничего сделать Шолохову Ежов не мог, писатель пользовался личным покровительством Сталина. Более того, узнав об этой стенограмме, Шолохов пожаловался на Ежова Сталину, что тот шпионит за ним даже в постели. В итоге Сталин отчитал наркома и заставил уничтожить стенограмму.

Вместе с тем в окружении Хаютиной было арестовано несколько людей, и Сталин стал намекать Ежову, что недоволен его женой. К Ежову уже подбирался Берия, и нарком задумался о том, чтобы как-то избавиться от компрометирующей его жены, через которую к нему могут подобраться недоброжелатели. Сначала он планировал развестись с ней, затем решил закрыть её в санатории для психически больных. Позднее, когда в отношении него самого уже стало раскручиваться дело, он передал ей снотворное, которым она и отравилась в ноябре 1938 года.

Но это не спасло Ежова, и он был снят с поста наркома внутренних дел. Последние месяцы на свободе он провёл разгульно: беспорядочные связи как с мужчинами, так и с женщинами, алкогольные возлияния и т.д. Весной 1939 года он был арестован и в следующем году расстрелян.

Светлана Аллилуева и Уильям Питерс

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Вряд ли можно представить что-то более странное, чем брак дочери вождя советских народов Иосифа Сталина с гражданином капиталистических Соединённых Штатов Америки Уильямом Питерсом. В конце концов, это именно при её отце был издан указ "О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами", действовавший несколько лет.

К 33 годам Светлана уже имела за плечами три неудачных брака. Четвеёртый ей не позволили заключить в Кремле. Дочь Сталина хотела выйти замуж за своего индийского друга Браджеша Сингха, однако в Кремле ей не разрешили и думать о том, чтобы выйти замуж за иностранного гражданина, пусть и из дружественной Индии.

Тем не менее ей позволили отправиться в Индию, дабы похоронить своего сожителя, после его смерти. Возвращаться обратно в СССР она отказалась, обратившись в американское посольство за политическим убежищем. Ей дали въездную визу, и транзитом через европейские страны она добралась до Америки.

Перебравшись в США, она опубликовала мемуары о своём отце и жизни в СССР — "Двадцать писем к другу". Книга вышла большим тиражом, и она получила большой гонорар. В Кремле, разумеется, отнеслись к поступкам мятежной дочери Сталина без особой радости.

В 1970 году единственная дочь Сталина вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса. Ей было 44 года, супругу — 58 лет. Так Светлана Аллилуева превратилась в Лану Питерс. С будущим мужем её познакомила дочь русских эмигрантов из Черногории Ольга Гинценберг, которая была замужем за знаменитым архитектором Фрэнком Райтом. Муж Аллилуевой — Питерс — был одним из учеников Райта.

В браке родилась дочь, однако он оказался совсем недолгим. В 1972 (по другим данным — в 1973) году супруги развелись, дочь осталась с матерью.

Уильям Питерс умер в 1991 году. Светлана в середине 80-х неожиданно вернулась в СССР, но через полтора года со скандалом уехала в Америку. До конца жизни она прожила за границей и скончалась в 2011 году в возрасте 85 лет.

Галина Брежнева и Игорь Кио

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Дочь генерального секретаря ЦК КПСС всегда отличалась весёлым нравом и эксцентричным поведением. Хотя Игорь Кио был сыном знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио, он явно был не парой советской принцессе.

Галина Брежнева уже успела побывать в браке с циркачом Евгением Милаевым. Но тот был мужчиной статным, основательным и весьма зрелым. Хотя Брежнев был не в восторге от выбора дочери, он в конце концов дал добро на брак. Но с Кио был совсем другой случай.

Во-первых, велика была разница в возрасте. Кио был совсем юн, ему было всего 18 лет, а Галине было уже 33 года. Во-вторых, между знакомством и заключением брака прошло совсем мало времени. В-третьих, дочь даже не сообщила отцу о своём избраннике, уехав вместе с ним и оставив записку, в которой сообщала о новом замужестве и к тому же наврала о возрасте супруга, написав, что ему 25 лет.

Поскольку Брежнев в то время был уже одной из самых могущественных фигур в стране, он имел возможности воспрепятствовать браку. Поэтому Галина сделала всё тайно, при помощи знакомых, и поставив отца перед уже свершившимся фактом. В связи с чем появилась анекдотическая история, что Леонид Ильич Брежнев был настолько хорошо осведомлён о происходящем в стране, что узнал о свадьбе своей единственной дочери только из новостей по "Голосу Америки".

Написав отцу записку, молодожёны уехали отдыхать в Сочи. Через несколько дней их идиллия была прервана визитом взволнованных милицейских начальников, которые забрали Галину и посадили её на самолёт до Москвы. У юного потомственного иллюзиониста отобрали паспорт и вскоре вернули с вырванной страницей в том месте, где стоял штамп о регистрации брака. Кио пришлось менять документ и долго объяснять в паспортном столе, почему у него вырвана страница паспорта именно в этом месте.

Брак продлился всего десять дней. Тем не менее ещё пару лет они тайком встречались, пока Брежнев не возглавил государство и партию. После этого Кио вызвали на беседу в КГБ и объяснили, что в его же интересах ему не стоит больше встречаться с дочерью советского руководителя.