Макрон рассказал о планах постройки новых газопроводов в Евросоюзе

Как отметил президент Франции, в приоритете строительство газопровода между его страной и Испанией.

В Лиссабоне лидеры Испании, Португалии и Франции подписали декларацию о приверженности возобновляемым источникам энергии, повышению энергосбережения и усилиям по сокращению выбросов. В то же время главы государств предварительно договорились о строительстве общего газопровода из Африки в Европу, проходящего через их страны.

— Мы поручили нашим регуляторам работать над вариантами новых газопроводов, в особенности газопровода между Францией и Испанией. Мы будем строить газопроводы, только если потребление газа в Европе будет оставаться на высоком уровне, — подчеркнул французский президент Эмманюэль Макрон.

Лидер Франции заявил, что для его страны подобный проект открывает хорошие экономические перспективы. Связано это с тем, что руководство страны планирует отказаться от угольных электростанций и перейти на газ.