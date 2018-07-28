Пришла и спела. Иосифа Кобзона в больнице навестила Валентина Терешкова

Как сообщила жена певца, за состояние народного артиста СССР также переживают много "и близких, и совсем не знакомых" людей.

Супруга российского артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли поблагодарила всех за слова поддержки и добрые пожелания певцу, который сейчас находится в больнице. Она заявила, что передаёт мужу все добрые пожелания, и рассказала о его прославленных посетителях.

По словам Нелли, вчера Иосифа Кобзона навестила его давняя подруга — первая в мире женщина-космонавт, Герой СССР Валентина Терешкова. Она порадовала эстрадного артиста, исполнив для него песню "Вальс о вальсе".

— Я очень благодарна всем людям — столько тепла, столько приветов. В Интернете пишут много доброго. Поэтому я хотела бы только попросить всех, кто беспокоится, продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья, — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Нелли, ей звонят много "и близких, и совсем не знакомых" людей. Они переживают за состояние народного артиста СССР, звонят в офис, чтобы справиться о его здоровье. Супруга предпочла не делать никаких заявлений по поводу госпитализации и лечения Иосифа Кобзона, назвав это "личным делом его самого, семьи и самых близких друзей".