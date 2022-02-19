Свадьба особого назначения: Как советского чиновника женили на миллиардерше Оглавление Дочь хозяина морей Неожиданный брак Расставание 15 февраля 1947 года в СССР запретили браки с иностранцами. Официально этот запрет объяснялся заботой о советских женщинах. Но были исключения, продиктованные интересами государства и спецслужб. 10919 10919 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), Public Domain

1 августа 1978 года у Грибоедовского дворца бракосочетаний в Москве появилась толпа западных журналистов, сдерживаемая милицией и сотрудниками КГБ в штатском. В этот день брак заключал советский служащий Сергей Каузов. Но репортёров интересовал не он, а его избранница. Чиновник из советской страны, где брак с иностранным гражданином был почти невозможен, женился не на простой иностранке, а на наследнице многомиллионного состояния Кристине Онассис, которая была одной из богатейших женщин мира. Нетрудно догадаться, что эта свадьба рассматривалась как событие государственной важности, ходили даже слухи, что вся эта история была спецоперацией КГБ, чтобы прибрать к рукам танкерный флот семьи Онассис.

Дочь хозяина морей

Кристина Онассис родилась в 1950 году в семье знаменитого бизнесмена Аристотеля Онассиса. Он был выходцем из богатой греческой семьи, которой удалось сколотить крупный табачный бизнес международного уровня в Османской империи. Но после окончания Первой мировой для них всё изменилось. Огромная империя распадалась на части, соседи стали предъявлять претензии на те или иные территории, Мустафа Кемаль сколотил армию националистов, которая огнём и мечом утверждала новую Турцию, светскую и республиканскую. Одним из эпизодов распада империи стала греко-турецкая война, в ходе которой была оккупирована Смирна, где проживала огромная греческая диаспора. Турки выбили греков из города, после чего устроили в нём кровавое побоище. Христианские кварталы были полностью сожжены, погибли десятки тысяч человек, остальные бежали из города, чтобы никогда не вернуться.

В числе уцелевших беженцев были Онассисы. Им удалось бежать (хотя несколько членов клана погибли), но они потеряли всё, что имели, и пришлось начинать с нуля. Молодой Аристотель перебрался в Аргентину, где при помощи старых связей семьи начал табачный бизнес, в чём весьма преуспел. К началу 30-х Аристотель уже был преуспевающим бизнесменом с обширными международными связями.

Аристотель Онассис (слева). Фото © Wikipedia / Nationaal Archief

В этот период он перебрался в США и начал строить свою морскую империю. Он приобрёл несколько танкеров. Затем несколько более крупных. И ещё несколько. Флот Онассиса постоянно увеличивался за счёт того, что он выставлял выгодные цены. Его танкеры плавали под панамским флагом, и он мог позволить себе выставлять за перевозку товара минимальные цены, за счёт чего успешно конкурировал с другими перевозчиками. Вскоре его услугами стали пользоваться крупнейшие мировые компании типа нефтяников Mobil.

К концу 50-х Онассис владел флотом более чем из 70 танкеров, национальным греческим авиаперевозчиком, элитной недвижимостью в разных частях света и имел доли почти в ста крупных корпорациях на всех континентах. Онассис был настолько богат, что вдова убитого президента Кеннеди Жаклин посчитала незазорным выйти замуж за этого бизнесмена.

От первого брака с Афиной Ливанос (дочерью другого греческого корабельного магната) родилось двое детей — сын Александр и дочь Кристина. Сын должен был стать преемником отца во главе его колоссальной империи, с 16 лет он работал вместе с ним, вникая в тонкости его бизнеса. Однако в 1973 году 24-летний Александр погиб в авиакатастрофе, случившейся с его личным самолётом. Аристотель отказывался верить в случайность и подозревал в причастности к аварии то ЦРУ, то лидера греческой хунты Пападопулоса. Бизнесмен обещал выплатить пять миллионов долларов (в нынешних ценах) тому, кто предоставит доказательства, что авария самолёта его сына была спланирована.

После смерти Александра единственной наследницей Онассиса осталась его дочь Кристина. Она получила хорошее образование в престижных учебных заведениях Англии, но у отца было мало времени, чтобы ввести её в курс дела и растолковать все нюансы. Аристотель умер в 1975 году, через два года после гибели сына. По условиям завещания Кристина стала наследницей половины (55%) имущества Аристотеля, которое оценивалось в общей сложности более чем в миллиард долларов. Чуть меньшая часть (45%) перешла под управление созданного Аристотелем Фонда Александра Онассиса, который занимался судоходным бизнесом и часть доходов отправлял на благотворительные и культурные программы. Руководил фондом старый доверенный сподвижник Онассиса Стелиос Пападимитриу.

Кристина Онассис. Фото © ТАСС / AP / ASSOCIATED PRESS

Кристина вмиг оказалась звездой СМИ. Справиться с рухнувшими на её плечи заботами (за два года скончались все её близкие родственники, а Жаклин Кеннеди она не признавала в качестве мачехи) было непросто, Кристина была классическим "золотым ребёнком". Получив внимание СМИ, она стала комплексовать из-за своей фигуры, изнуряла себя диетами и в конце концов угодила в больницу с тяжёлой депрессией и передозировкой снотворных препаратов.

Но если с отцовской империей она постепенно разобралась, то в личной жизни дела складывались хуже. Впервые она вышла замуж за девелопера Джозефа Болкера, который был старше её. Аристотель брак не одобрил и потребовал развода. Меньше чем через год супруги расстались.

Вторым супругом стал богатый наследник другой судовладельческой династии — Александр Андреадис, за которого она вышла замуж после смерти отца. Но и этот брак продлился всего год и два месяца.

Неожиданный брак

Со времени второго развода Онассис прошло совсем немного времени. Как вдруг произошло событие, в буквальном смысле слова поставившее на уши всю мировую прессу. Одна из богатейших женщин собралась замуж в третий раз. И не за какого-нибудь богатенького наследника, а за обычного и ничем не примечательного советского чиновника.

Избранником эксцентричной мультимиллионерши стал 37-летний сотрудник "Совфрахта" Сергей Каузов. Впрочем, обычным чиновником его можно назвать только по меркам западного мира. И, конечно, по меркам окружения самой Кристины. В СССР Каузова простым служащим никто не назвал бы. Он работал в достаточно крупной и влиятельной организации "Совфрахт". Будучи подразделением Министерства морского флота, "Совфрахт" был советским монополистом в области фрахтования. В той или иной степени в состав компании входило несколько сотен предприятий, филиалов и представительств во многих странах мира. Кроме того, деятельность "Совфрахта" была тесно связана с заграничными странами, поэтому компания была на особом счету.

Во время церемонии бракосочетания Кристины Онассис и Сергея Каузова. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, Валентин Черединцев

Сам Каузов как раз работал на одном из международных направлений (греческом), регулярно выезжал в заграничные командировки. По меркам закрытого советского общества, у него была блестящая карьера, которой могли позавидовать десятки миллионов советских граждан.

Мать Каузова в своё время работала на "Мосфильме" ассистентом режиссёра. В частности, помогала Юлию Райзману на съёмках знаменитого фильма "А если это любовь?", в котором свою первую большую роль сыграл Андрей Миронов.

Онассис и Каузов познакомились на переговорах. "Совфрахт" был заинтересован в использовании танкерной империи греческой семьи, предоставлявшей выгодные расценки для перевозки советской нефти. Однако на пути этого романа было серьёзное препятствие: советским служащим категорически запрещались близкие контакты с иностранцами. Тем более любовные отношения. Всегда существовали опасения, что советского чиновника завербуют через постель. Поэтому при малейшем намёке на такие отношения они моментально отзывались из заграничных командировок, а то и могли распрощаться с партбилетом.

Понятно, что никакого романа быть не могло, если бы добро на него не дали в КГБ и в Кремле. Если бы это был обычный роман, его бы никогда не одобрили. Но здесь речь шла об одной из богатейших женщин планеты. И, когда она начала проявлять знаки внимания к Каузову, об этом сразу же сообщили наверх. Очевидно, что решение принималось на самом высшем уровне, поскольку советскому гражданину жениться на иностранке было очень трудно, а советскому служащему в заграничной командировке и вовсе невозможно.

Но потенциальный брак открывал грандиозные перспективы. Теперь СССР имел возможность оказывать влияние на огромную морскую империю, а ребёнок — в случае его рождения — становился бы наследником колоссального состояния и одновременно советским гражданином. Конечно, не стоит думать, что советская сторона сразу же начала бы распоряжаться флотом через Каузова. В конце концов, значительная доля наследства оставалась под управлением доверенного Стелиоса Пападимитриу, которому Аристотель завещал присматривать за дочерью, а он жёстко пресекал любые попытки ослабить его контроль. Тем не менее можно было рассчитывать на ещё более выгодные условия сотрудничества.

Роман развивался бурно, и дело быстро дошло до брака. У 37-летнего Каузова были жена и дочь, но развод ему оформили очень быстро. Чтобы не обижать бывшую семью будущего супруга, Кристина купила им большую кооперативную квартиру и обеспечила дочери содержание до достижения совершеннолетия.

В ожидании регистрации брака Онассис жила в самом дорогом номере гостиницы "Интурист" под охраной греческих телохранителей, которые не пускали к ней никого, кроме будущего супруга.

1 августа 1978 года состоялась свадьба. С утра у Грибоедовского дворца бракосочетаний толпились иностранные журналисты, однако внутрь их не пустили. Единственным фотографом на свадьбе был сотрудник АПН Дунаевский. Позднее его снимки агентство с большой выгодой для себя продало иностранным изданиям.

Гостей на свадьбе почти не было. Со стороны жениха было несколько человек. Со стороны невесты не было никого. В итоге свидетелем со стороны невесты выступал известный советский драматург и сценарист Иосиф Прут.

Западные читатели были сильно удивлены, увидев фотографии со свадьбы. Вероятно, они ожидали увидеть кого-то вроде русского Алена Делона, совратившего богатую наследницу. А увидели непримечательного отца семейства с типичной внешностью советского служащего-интеллигента.

Бракосочетание Кристины Онассис и Сергея Каузова. Фото © Wikipedia / Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO)

Уже тогда в жёлтой прессе была достаточно популярна версия о том, что вся эта история с женитьбой с самого начала была коварной спецоперацией советских спецслужб. А сам Каузов был агентом КГБ. Даже сейчас можно найти публицистов, придерживающихся этой версии.

Действительно, советские спецслужбы очень плотно опекали все внешнеторговые организации в стране. Но речь шла скорее о наблюдении, чем об управлении. Сотрудников КГБ редко назначали на должности, подобные той, что была у Каузова.

Конечно, в спецслужбах всех стран иногда используются такие приёмы, как соблазнение, с целью получения информации. Но трудно представить, что на роль героя-любовника, который должен уметь соблазнить любого человека независимо от его возраста, социального положения и т.д., могут выдвинуть такого человека. Всё же почти 40-летний почтенный отец семейства с косящим левым глазом и заурядной внешностью, уже начавший лысеть, плохо подходит на роль покорителя сердец.

В спецоперацию верится с трудом. Тем более что в СССР явно понимали, что значительная часть активов Онассис находится под управлением специального фонда, которым руководит цепкий Пападимитриу, и прибрать к рукам танкерный флот вряд ли получится. Скорее всего, это был счастливый случай. Заскучавшая и взбалмошная миллионерша захотела чего-то необычного и экзотического. Мужчина из запретной страны, где воюют с капиталом, подходил для этого просто идеально. А советское руководство оценило ситуацию, решило, что от неё можно что-то выиграть, и дало добро на брак. Ну а потом принцессе морей это быстро надоело — и она упорхнула обратно.

Расставание

Фото © ТАСС / AP Photo / Lionel Cironneau

В брежневской Москве трудно было обеспечить приемлемый уровень комфорта для человека, который с пелёнок рос в роскоши и не привык ни в чём себе отказывать. Лучшее жильё, которое можно было найти в Москве, — какой-нибудь элитный дом в центре столицы. Сталинские высотки не подходили по идеологическим соображениям, поэтому молодожёнам решили выделить две смежные квартиры в одном из элитных домов в центре города.

Однако возникла проблема. Одну из квартир занимал известный писатель Валентин Сорокин, на тот момент бывший главным редактором издательства "Современник". И квартиру он не желал покидать. Из-за упрямства у писателя начались проблемы, его даже прорабатывали в комитете партийного контроля. В итоге он всё же вынужден был съехать.

Но брак оказался недолгим. Онассис явно не могла привыкнуть к советскому образу жизни. Хотя в Москве она почти не жила, постоянно находясь в разъездах по бизнес-делам. О её недолгой жизни в Москве до сих пор ходят самые невероятные слухи. Например, что они ютились в "двушке" с матерью Каузова и ежедневно сражались за возможность посетить туалет первыми. Или что она пыталась договориться с московским обкомом о переносе трамвайной ветки, проходившей у неё под окнами, чтобы трамваи не мешали своим шумом.

Этот необычный брак продлился немногим дольше предыдущих. Через год и четыре месяца супруги развелись. В качестве компенсации Каузов получил долю в одной из дочерних компаний, входивших в империю Онассисов. После распада СССР Каузов перебрался на Запад, где живёт до сих пор, ни в чём не нуждаясь и избегая журналистов.

Тьерри Руссель и Кристина Онассис с дочерью. Фото © ТАСС / AP Photo

Онассис через некоторое время вновь вышла замуж. Её последним супругом стал француз Тьерри Руссель — выходец из богатой семьи фармацевтических магнатов. В этом браке родился единственный ребёнок Кристины — Афина, унаследовавшая империю Онассисов.

Брак продлился около трёх лет. Супруги расстались в 1987 году. Через год 37-летняя Кристина Онассис скончалась в столице Аргентины от сердечного приступа. Расследование не выявило в её смерти ничего подозрительного.

Авторы Евгений Антонюк