Подарок с жучком. Как послы США восемь лет рассказывали Сталину госсекреты

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Недавняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки запомнилась интересным моментом: российский президент передал футбольный мяч ЧМ-2018 Трампу. Чемпионат мира по футболу в России завершился совсем недавно, а Соединённым Штатам ещё предстоит принять мундиаль в 2026 году (совместно с Мексикой и Канадой). Подаренный мяч тут же попал в поле зрения американских спецслужб. Так, глава национальной разведки США Дэниел Коутс на Аспенском форуме по безопасности признался, что они присматривают за подаренным мячом. Он подчеркнул, что службы безопасности в случае необходимости могут определить наличие подслушивающих устройств в мяче.

Фото: © AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Жучок и правда нашли, только поставлен он был не российскими спецслужбами, а компанией-производителем— Adidas. На сайте компании, производившей мячи для чемпионата мира в России, сообщается, что специальный чип был впервые встроен в мяч. Он поддерживает технологию NFC (Near Field Communication), которая позволяет обмениваться данными на расстоянии до 10 сантиметров. Функции чипа — маркетинговые: получение информации о продукте, футболистах, просмотр видеороликов и так далее. "Чип позволяет потребителю подключаться к мячу с помощью смартфона и получать эксклюзивный контент. Ориентированный на местоположение пользователя мяч обеспечит ему всю необходимую информацию", — говорится на сайте ФИФА. Специальные чипы были встроены не только в мячи Telstar Mechta, которые использовались в матчах плей-офф ЧМ-2018, но и в Telstar 18, предназначенные для встреч группового этапа. В пресс-службе Adidas подчеркнули, что информацию, записанную на чип, невозможно изменить или перезаписать.

Впрочем, обеспокоенность американцев имеет исторические предпосылки. После войны подарок послу США в России позволил отечественным спецслужбам слушать разговоры высокопоставленных сотрудников дипмиссии на протяжении нескольких лет.

Вам жучок

Фото: © РИА Новости

Война спецслужб, по сути, началась ещё в 30-е годы. Первые американские дипломаты, прибывшие в СССР в 1934 году, сразу же обнаружили микрофоны в своих служебных кабинетах и квартирах. Также НКВД вербовало и использовало людей, работающих при посольстве: шофёров, гувернанток, поваров, садовников, электриков и других.

После начала Второй мировой войны, когда немцы вплотную подошли к Москве, советское правительство предложило иностранным дипломатам переехать в Куйбышев (Самара). Дипломаты предложением воспользовались и эвакуировались, оставив посольства фактически пустыми с минимальным числом персонала. НКВД естественно начинил микрофонами каждое западное посольство в Москве. Когда немцев от Москвы отодвинули, представители дипмиссий вернулись в Москву.

Чтобы обезопасить себя от обвинений в слежке и подслушивании за союзниками, советские руководители нашли приемлемое объяснение для западных дипломатов, если они обнаружат микрофоны в своих резиденциях. Согласно ей НКВД заранее установил микрофоны подслушивания в наиболее престижных зданиях Москвы, в том числе в дипрезиденциях, на случай размещения в них германских штабов и руководства оккупационной администрации. Американский дипломат Аверелл Гарриман, получив такое объяснение, сделал вид, что оно его удовлетворило, но, вернувшись в посольство, он распорядился усилить меры безопасности.

"Златоуст"

Фото: © Википедия

Попытки НКВД найти возможность получения информации из посольства США продолжались. В 1943 году в Кучинской тюрьме-шарашке один из заключённых — учёный Лев Термен — открыл уникальную систему съёма информации. Разработанный им эндовибратор представлял собой подслушивающее устройство, которое работало без элементов питания и электроники на основе высокочастотного резонанса. Получив уникальный механизм ведомство Лаврентия Берии начало прорабатывать план по внедрению "златоуста" (так назвали этот аппарат) на территорию дипмиссии США.

Было принято решение сыграть на страсти посла Гарримана к поделкам из редких пород дерева. В НКВД решили подарить послу герб США, выполненный из экзотических сортов древесины, в который должен был быть вставлен "златоуст". В конце 1944 года Берия доложил Сталину о полной готовности американского герба, внутри которого искусно спрятали новый аппарат подслушивания. Испытания показали, что устройство может работать.

Троянский герб

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проходила конференция глав стран — участниц антигитлеровской коалиции. 8 февраля народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов вручил Рузвельту и Черчиллю приглашение от советских пионеров посетить лагерь "Артек". От имени всех детей СССР пионеры "Артека" выражали глубокую признательность странам, оказавшим неоценимую помощь в борьбе против фашизма и приглашали Рузвельта и Черчилля посетить "Артек" 9 февраля 1945 года.

И Берия, и Сталин прекрасно понимали, что ни Рузвельт, ни Черчилль, у которых каждый день пребывания в Ялте расписан буквально по минутам, в самом разгаре конференции никуда не поедут. Не поедут и вторые лица делегации — министры иностранных дел. Миссия встречи с советскими пионерами будет перепоручена чрезвычайным и полномочным послам: США — Авереллу Гарриману и Великобритании — Арчибальду Керру.

Фото: © AP Photo

9 февраля на территорию "Артека" въехал кортеж с иностранными гостями. Под конец встречи оркестр заиграл американский гимн, а пионеры запели "Звездное знамя" на английском языке. Растроганный Гарриман пустил слезу. Пионеры внесли сверкающий лаком огромный деревянный герб США и вручили восторженному послу паспорт-сертификат. Под гром оваций личный переводчик Сталина Валентин Бережков перевел содержание сертификата: самшит, сандал, слоновая пальма, секвойя, черное и красное дерево, парротия персидская, черная ольха — из деревьев самых ценных пород пионеры "Артека" своими руками изготовили этот чудесный подарок.

Потерявший дар речи Гарриман пробормотал: "Какая красота! Куда ж я его дену?" Заранее проинструктированный Бережков подошёл сзади и голосом змея-искусителя посоветовал: "Повесьте в рабочем кабинете. Британцы от зависти просто умрут".

"Златоуст" действительно повесили в рабочем кабинете посла, прямо над его креслом.

Операция "Исповедь"

После этого сотрудники НКВД выселили в зданиях справа и слева от посольства жильцов, их место заняли сотрудники госбезопасности. А в комнатах верхних этажей соседних зданий начал работать технический персонал, обеспечивая бесперебойную работу "златоуста" и записывая передаваемую им информацию. "Златоуст" бесперебойно работал восемь лет.

Он пережил четырех послов. Примечательно, что каждый новый посол полностью менял в кабинете интерьер, от мебели до чернильного прибора и паркета, но герб неизменно оставался на своём месте. Герб неоднократно обследовался специалистами отдела, обеспечивающего безопасность посольства, но подарок советских пионеров с честью прошёл не одну проверку, пока в 1953 году "златоуста" не сдал врагу перебежчик — подполковник ГРУ Пётр Попов.

Фото: © AP Photo/John Rooney

Советская система подслушивания была скопирована лабораториями ЦРУ, ФБР, а также частными фирмами, но как она всё-таки работает, так никто понять и не смог. Устройство отправили в Лондон, Питеру Райту, известному учёному. Райт во время и после войны был также главным консультантом британской контрразведки MИ-5. Именно Райт нашёл разгадку — всё дело в тонкой плёночной мембране, которую повредили при транспортировке! Инженер потратил более двух месяцев, чтобы восстановить мембрану и включить новое устройство. Британец назвал его "объёмным пассивным резонатором" и определил принцип работы, основанный на эффекте модуляции отражённых от "златоуста" радиоволн, которые фиксировались специальным радиоприемником.

Чтобы активизировать "златоуст", секретный пост НКВД, расположенный в соседнем с посольством здании, направлял на деревянный герб постоянный радиосигнал частотой 800 МГц. Когда в кабинете разговаривали, тонкая плёночная мембрана вибрировала под воздействием звуковых волн. И эта вибрация модулировала отражение облучающего радиосигнала. Отражённые радиоволны попадали на радиоантенну уже другого, приёмного поста НКВД в квартире стоящего рядом здания. Уникальность "златоуста" была в том, что он не требовал электропитания и действовал так же, как зеркало при отражении света.

Американцы долго хранили в секрете столь унизительное для них открытие. Только в 1960 году, после инцидента со сбитым советскими ПВО самолётом-шпионом, ведомым Гэри Пауэрсом, сделали ответное заявление об использовании спецслужбами СССР подслушивающего устройства в посольстве США в Москве.