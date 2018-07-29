Журова считает, что футболисты российской сборной заслужили звания ЗМС

Парламентарий напомнила, что во всех видах спорта сейчас очень высокая конкуренция, но в футболе она ещё больше.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Минспорта о присвоении футболистам национальной сборной званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

— Если по правилам, то, конечно, давать ЗМС не стоило, но есть же исключения. Мы понимаем, что они столько лет вообще не могли дойти до 1/4 финала ЧМ. За их поведение, самоотдачу, за то, что это было дома, они заслужили данное звание, даже если про это не говорится в правилах, — приводит слова Журовой издание "Чемпионат".

По словам парламентария, во всех видах спорта сейчас царит очень высокая конкуренция, но в футболе она ещё больше.

— Именно поэтому футболисты справедливо получили это звание — заслуженные мастера спорта, — добавила Журова.

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала решение Министерства спорта присвоить футболистам национальной сборной звания ЗМС по итогам их игр на ЧМ-2018. Её мнение поддержало несколько известных бывших российских спортсменов.