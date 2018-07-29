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Регион
Опубликовано 29 июля 2018, 20:40

В Госдуме ответили на слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

В нижней палате подчеркнули, что Украина постоянно забывает о роли народа в истории.

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек напомнил украинскому президенту Петру Порошенко, что христианство стало господствующей религией после Крещения Руси благодаря авторитету и воле святого князя Владимира, а не любви народа к европейской культуре. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям. И христианство на тогдашней Руси стало доминирующей религией только благодаря авторитету и воле Владимира, а не любви народа к европейской культуре и образу жизни, — заявил Бальбек.

По мнению парламентария, сегодня Украина старается во всей истории Руси найти европейский выбор, забывая о роли народа.

— И сколько бы ни кричал президент Украины про европейских предков, ему придётся, пусть даже и втайне от других, смириться с тем, что дорогу в Европу ему показали русские вожди, — подчеркнул депутат.

В субботу по всей России, Украине, Белоруссии и во многих других странах прошли торжества, посвящённые 1030-летию Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века ввёл в Древней Руси христианство как государственную религию.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего выступления по случаю праздника в Киеве заявил, что крестивший Русь 1030 лет назад князь Владимир сделал не только христианский выбор, но и европейский.

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Анна Стрельцова
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