Одиннадцать человек погибли при нападении "Боко харам" на КПП в Нигерии

Боевики захватили транспортные средства военных, в том числе бронетранспортёр и бронегрузовик.

Боевики группировки "Боко харам"* сегодня, 29 июля, совершили нападение на контрольно-пропускной пункт на северо-востоке Нигерии, в результате чего погибло 11 человек, сообщает агентство France Press.

— Они пришли примерно в 18:30 (20:30 по московскому времени) и напали на военный КПП, солдаты открыли ответный огонь, — приводит агентство слова местного жителя.

По данным источника в вооружённых силах, боевики захватили также транспортные средства военных, в том числе бронетранспортёр и бронегрузовик.

Радикальная исламистская группировка "Боко харам", действующая на территории Нигерии, выступает против западной модели образования и добивается введения шариата в стране.