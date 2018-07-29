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Регион
Опубликовано 29 июля 2018, 22:14

Президент Хорватии пригласила Путина посетить Загреб

Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович рассказала, что пригласила президента России Владимира Путина посетить Загреб.

По словам Грабар-Китарович, "сейчас самое время" для визита Владимира Путина.

— Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве, — заявила президент Хорватии.

Также она отметила, что переговоры между российской и хорватской сторонами могли бы пойти на пользу всему региону Юго-Восточной Европы.

Что касается предполагаемой даты визита российского лидера в Загреб, Грабар-Китарович сообщила Путину, что он может посетить хорватскую столицу, "как только ему будет это удобно".

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Андрей Довлатов
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