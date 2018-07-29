Президент Хорватии пригласила Путина посетить Загреб

Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович рассказала, что пригласила президента России Владимира Путина посетить Загреб.

По словам Грабар-Китарович, "сейчас самое время" для визита Владимира Путина.

— Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве, — заявила президент Хорватии.

Также она отметила, что переговоры между российской и хорватской сторонами могли бы пойти на пользу всему региону Юго-Восточной Европы.