Президент Хорватии рассказала о ситуации с зонтом на финале ЧМ

Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович заявила, что на церемонии награждения победителей чемпионата, когда шёл ливень, она в пылу эмоций даже не заметила, что ей не сразу подали зонт.

Напомним, в столичных "Лужниках" на финале мирового первенства присутствовали главы России, Франции и Хорватии. Владимиру Путину охрана принесла зонт практически сразу, а Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович получили его позже российского лидера.

— Я как будто даже не заметила, что шёл дождь, пока он не закончился, — заявила хорватский лидер.

По словам Грабар-Китарович, в тот момент ей было неважно на свою причёску.