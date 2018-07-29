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Регион
Опубликовано 29 июля 2018, 23:31

Президент Хорватии рассказала о ситуации с зонтом на финале ЧМ

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович заявила, что на церемонии награждения победителей чемпионата, когда шёл ливень, она в пылу эмоций даже не заметила, что ей не сразу подали зонт.

Напомним, в столичных "Лужниках" на финале мирового первенства присутствовали главы России, Франции и Хорватии. Владимиру Путину охрана принесла зонт практически сразу, а Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович получили его позже российского лидера.

— Я как будто даже не заметила, что шёл дождь, пока он не закончился, — заявила хорватский лидер.

По словам Грабар-Китарович, в тот момент ей было неважно на свою причёску.

Также она отметила, что финал чемпионата мира, в котором Хорватия играла против французов, был "потрясающим вечером", даже несмотря на проигрыш балканской команды.

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Андрей Довлатов
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