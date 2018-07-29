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Регион
Опубликовано 29 июля 2018, 23:04

Португалия впервые выиграла чемпионат Европы по футболу среди игроков до 19 лет

Португальская сборная по футболу стала чемпионом Европы среди игроков до 19 лет. В финальном матче португальцы обыграли команду Италии в дополнительное время со счётом 4:3 (основное время закончилось со счётом 2:2).

Соревнования прошли в финском Сейняйоки. Примечательно, что сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы.

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Артём Андреев
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