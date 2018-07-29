Португалия впервые выиграла чемпионат Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Португальская сборная по футболу стала чемпионом Европы среди игроков до 19 лет. В финальном матче португальцы обыграли команду Италии в дополнительное время со счётом 4:3 (основное время закончилось со счётом 2:2).
É nossa! Pela primeira vez na história, a mesma geração conquista o Euro Sub-17 e Sub-19! #TudoPorPortugal— Portugal (@selecaoportugal) 29 июля 2018 г.
It's ours! For the first time in history, the same generation wins both the U-17 and U-19 European Championship! #TeamPortugal #U19EURO pic.twitter.com/Y2O2e67Stw
Соревнования прошли в финском Сейняйоки. Примечательно, что сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы.