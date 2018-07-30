При сходе оползня в Мьянме погибло 23 человека
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За последний месяц это уже не первый сход оползня на севере страны на юго-востоке Азии.
В Мьянме при сходе оползня погибло 23 человека.
Как сообщает местное агентство "Синьхуа", трагедия произошла ещё во вторник, 24 июля. Инцидент произошёл вследствие обрушения 90-метровой стены неиспользуемой шахты компании Ayeyar Yadanar Company по добыче нефрита, которая располагается в штате Качин на севере страны.
По предварительным данным, 27 человек числились пропавшими без вести, однако в понедельник, 30 июля, были найдены тела 23 шахтёров. Ещё четверо всё ещё считаются пропавшими.
Аналогичная трагедия произошла в июле нынешнего года. Тогда жертвами оползня стали 15 человек.