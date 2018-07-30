При сходе оползня в Мьянме погибло 23 человека

За последний месяц это уже не первый сход оползня на севере страны на юго-востоке Азии.

В Мьянме при сходе оползня погибло 23 человека.

Как сообщает местное агентство "Синьхуа", трагедия произошла ещё во вторник, 24 июля. Инцидент произошёл вследствие обрушения 90-метровой стены неиспользуемой шахты компании Ayeyar Yadanar Company по добыче нефрита, которая располагается в штате Качин на севере страны.

По предварительным данным, 27 человек числились пропавшими без вести, однако в понедельник, 30 июля, были найдены тела 23 шахтёров. Ещё четверо всё ещё считаются пропавшими.