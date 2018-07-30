Два фигуранта по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обжалуют продление ареста

Их арест был продлён на два месяца — с 25 июля до 25 сентября, однако защита обвиняемых подала апелляцию.

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев, обвиняемые по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта нынешнего года, вместе со своей защитой подали апелляцию на решение суда о продлении их ареста на два месяца.

Как сообщает ТАСС, Центральный районный суд Кемерова принял апелляционные жалобы от Мамонтова и его адвоката на постановление суда, продлевающее арест экс-главы ГУ МЧС на два месяца — до 25 сентября 2018 года.

Аналогичную жалобу подал Терентьев совместно со своим адвокатом. Изначально они были задержаны до 25 июля. Им предъявили обвинения по статье "Халатность". По версии следствия, в результате их безответственных действий в торговом центре не были своевременно организованы и проведены проверки систем противопожарной безопасности.

Помимо этого, Мамонтов обвиняется в растрате денежных средств Главного управления МЧС на сумму более 1,8 миллиона рублей. Сообщается, что он нанял трёх сотрудников, которые по факту не выполняли своих обязанностей, но получали зарплату на протяжении практически трёх лет.