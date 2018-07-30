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Опубликовано 30 июля 2018, 13:08

Орландо Блум сорвал выступление из-за iPad

Фото &copy; Joel C Ryan/Invision/AP

Фото © Joel C Ryan/Invision/AP

Конфуз произошёл во время того, как актёр играл пьесу под названием "Убийца Джо" в лондонском театре.

Популярный актёр Орландо Блум отказался играть в театре. Звезду "Властелина колец" взбесило, что у одного из зрителей был в руках iPad.

Актёр находился на сцене в рамках пьесы "Убийца Джо" в лондонском театре. Именно тогда и произошёл инцидент. В ходе выступления он дважды неожиданно изменил свой текст в связи с тем, что в зале один из зрителей использовал iPad.

По словам очевидцев, Блум отошёл от сценария и громко закричал со сцены: "Я хочу, чтобы ты сейчас же убрал свой iPad". Спустя пару минут он снова это сделал, закричав: "Убери свой долбаный iPad, я жду".

Люди, находившиеся в зале, отметили, что девушка с планшетом практически не прикасалась к нему и никак не могла помешать артисту выступать.

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Сергей Сурепин
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