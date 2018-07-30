Орландо Блум сорвал выступление из-за iPad

Конфуз произошёл во время того, как актёр играл пьесу под названием "Убийца Джо" в лондонском театре.

Популярный актёр Орландо Блум отказался играть в театре. Звезду "Властелина колец" взбесило, что у одного из зрителей был в руках iPad.

Актёр находился на сцене в рамках пьесы "Убийца Джо" в лондонском театре. Именно тогда и произошёл инцидент. В ходе выступления он дважды неожиданно изменил свой текст в связи с тем, что в зале один из зрителей использовал iPad.

По словам очевидцев, Блум отошёл от сценария и громко закричал со сцены: "Я хочу, чтобы ты сейчас же убрал свой iPad". Спустя пару минут он снова это сделал, закричав: "Убери свой долбаный iPad, я жду".