Найдены сценаристы для сериала "Властелин колец"
Кадр фильма "Властелин колец: Братство кольца"/ © Кинопоиск
Теперь телевизионным проектом по популярной франшизе заниматься будут Патрик Маккейн и Джон Д. Пэйн.
Компания Amazon нашла сценаристов для своего достаточно амбициозного проекта. Речь идёт о сериале по "Властелину колец".
Приквел к "Братству кольца" напишут Джон Д. Пэйн и Патрик Маккейн. В основу нового сериала ляжет история Арагорна. Новый сериал, по задумке Amazon, должен составить серьёзную конкуренцию "Игре престолов". Amazon готова снять пять сезонов.
Напомним, что до этого пара сценаристов совместно работала ещё с момента встречи в старшей школе, которая произошла более 20 лет назад. Среди их проектов "Звёздный путь — 5" и "Круиз по джунглям".