Найдены сценаристы для сериала "Властелин колец"

Теперь телевизионным проектом по популярной франшизе заниматься будут Патрик Маккейн и Джон Д. Пэйн.

Компания Amazon нашла сценаристов для своего достаточно амбициозного проекта. Речь идёт о сериале по "Властелину колец".

Приквел к "Братству кольца" напишут Джон Д. Пэйн и Патрик Маккейн. В основу нового сериала ляжет история Арагорна. Новый сериал, по задумке Amazon, должен составить серьёзную конкуренцию "Игре престолов". Amazon готова снять пять сезонов.