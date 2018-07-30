Милонов: Иметь сумасшедшего депутата — это право любой страны

На самом деле российский парламентарий комментировал высказывание депутата латвийского сейма, но философские размышления увели его слишком далеко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на заявление латвийского депутата о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". Российский парламентарий выступает против эскалации отношений с Латвией, а заявление Александра Кирштейнса, по его словам, не является официальной позицией всего государства. Помимо этого, Милонов оказался сторонником мысли, что у каждой страны есть право держать сумасшедших чиновников, даже небольшая Латвия не является исключением.

— Нам не надо обращать внимания на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата, — цитирует слова Милонова URA.RU.