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Регион
Опубликовано 30 июля 2018, 15:49

Милонов: Иметь сумасшедшего депутата — это право любой страны

Фото: &copy; РИА "Новости"/Илья Питалев

Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

На самом деле российский парламентарий комментировал высказывание депутата латвийского сейма, но философские размышления увели его слишком далеко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на заявление латвийского депутата о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". Российский парламентарий выступает против эскалации отношений с Латвией, а заявление Александра Кирштейнса, по его словам, не является официальной позицией всего государства. Помимо этого, Милонов оказался сторонником мысли, что у каждой страны есть право держать сумасшедших чиновников, даже небольшая Латвия не является исключением.

— Нам не надо обращать внимания на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата, — цитирует слова Милонова URA.RU.

Напомним, что в русофобской риторике был замечен не только автор заявления о "раздробленной" России. Например, ранее президент Латвии Раймондс Вейонис назвал "военные мускулы" РФ одним из вызовов для европейских стран.

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Марина Калегина
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