Молния ударила в телефон матери двоих детей, когда она снимала грозу на видео

43-летняя Трэйси Кутлуол из города Галашилса, Шотландия, решила поделиться роликом, чтобы он послужил предупреждением для тех, кто любит снимать подобные видео.

Женщина поразилась буйству стихии и решила заснять зрелище на iPhone из окна гостиной. Но, чтобы лучше было видно, она решила его открыть. Трэйси пошутила, что её ударит током, и шутка оказалась пророческой. Сначала было видно только тёмные грозовые облака, плывущие над крышами, и несколько вспышек. Но потом всё осветилось и раздались испуганные крики — в женщину ударила молния.

Я пыталась заснять, как темно, и надеялась на небольшую молнию, которую я могла бы поймать, но не ожидала, что она ударит в меня Трэйси Кутлуол

Но Трэйси крупно повезло: удар пришёлся в резиновый чехол телефона, что спасло ей жизнь. Женщина не пострадала, только ощутила покалывания в руке, которой держала телефон. Затем она, её подруга и двое испуганных детей отключили все электроприборы, спрятались в комнате на первом этаже и не выходили полтора часа. Теперь чудом спасшаяся шотландка надеется, что её пример убережет других от столь опрометчивых поступков.

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