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Регион
Опубликовано 30 июля 2018, 14:14

Оказался рок-н-ролльщиком. Песков рассказал о своих музыкальных вкусах

Дмитрий Песков. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что любит слушать рок-н-ролл. В эфире "Авторадио" он заявил, что следит за творчеством участника рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича и гитариста "Аквариума" Бориса Гребенщикова.

— Когда Макаревич что-то новое выпускает, когда Гребенщиков что-то новое выпускает, вот это всё-таки моё, рок-н-ролл, — сказал Песков.

При этом на прямой вопрос о том, любит ли он рок-н-ролл, пресс-секретарь президента ответил утвердительно на разговорном английском — yeah ("да". — Прим. ред.).

Ранее Дмитрий Песков признался, что никогда не пользовался социальной сетью "Фейсбук" и спорил на деньги, пытаясь предсказать исход одного из матчей домашнего чемпионата мира по футболу.

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Екатерина Михайлова
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