Оказался рок-н-ролльщиком. Песков рассказал о своих музыкальных вкусах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что любит слушать рок-н-ролл. В эфире "Авторадио" он заявил, что следит за творчеством участника рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича и гитариста "Аквариума" Бориса Гребенщикова.

— Когда Макаревич что-то новое выпускает, когда Гребенщиков что-то новое выпускает, вот это всё-таки моё, рок-н-ролл, — сказал Песков.

При этом на прямой вопрос о том, любит ли он рок-н-ролл, пресс-секретарь президента ответил утвердительно на разговорном английском — yeah ("да". — Прим. ред.).