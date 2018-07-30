Оказался рок-н-ролльщиком. Песков рассказал о своих музыкальных вкусах
Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что любит слушать рок-н-ролл. В эфире "Авторадио" он заявил, что следит за творчеством участника рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича и гитариста "Аквариума" Бориса Гребенщикова.
— Когда Макаревич что-то новое выпускает, когда Гребенщиков что-то новое выпускает, вот это всё-таки моё, рок-н-ролл, — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков чаще рассказывает о своём непосредственном начальнике, чем о себе♂ Но с Мурзилками разговор получился по душам! Футбол, азарт и рок-н-ролл - всё как у нормальных мужиков!)) . #Песков #ДмитрийПесков #АвторадиоНаЖаре #Авторадио #Жара #ФестивальЖара #Жара2018 #Баку #БакуЖара #ЕдемНаЖару #ЖараНаАвторадио
При этом на прямой вопрос о том, любит ли он рок-н-ролл, пресс-секретарь президента ответил утвердительно на разговорном английском — yeah ("да". — Прим. ред.).
Ранее Дмитрий Песков признался, что никогда не пользовался социальной сетью "Фейсбук" и спорил на деньги, пытаясь предсказать исход одного из матчей домашнего чемпионата мира по футболу.