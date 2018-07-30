Нашли 280 тыс. нарушений. Массовые проверки МЧС после пожара в Кемерове окончены

Жертвами трагедии в "Зимней вишне", где сэкономили семь миллионов на противопожарной системе здания, стали 60 человек.

МЧС РФ отчиталось о завершении проверок объектов с массовым пребыванием людей после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. В общей сложности ведомство обнаружило 280 тысяч нарушений.

— Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Масштабные проверки начались 28 марта.