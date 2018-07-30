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Регион
Опубликовано 30 июля 2018, 18:01

Нашли 280 тыс. нарушений. Массовые проверки МЧС после пожара в Кемерове окончены

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин

Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин

Жертвами трагедии в "Зимней вишне", где сэкономили семь миллионов на противопожарной системе здания, стали 60 человек.

МЧС РФ отчиталось о завершении проверок объектов с массовым пребыванием людей после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. В общей сложности ведомство обнаружило 280 тысяч нарушений.

— Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Масштабные проверки начались 28 марта.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В результате возгорания погибло 60 человек. Как сообщалось, на противопожарной системе здания сэкономили более семи миллионов рублей.

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Янковская Ольга
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